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Подмосковные власти потратят 186 миллионов рублей на новую временную свалку
1 июня 2018 г. | Время публикации 14:46 | Последние изменения 15:36
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Власти Подмосковья выделят 186 миллионов рублей на создание в Егорьевском районе временной площадки для мусора. По словам чиновников, это поможет избежать влияния свалочных газов на Егорьевск и ускорит ликвидацию местного полигона, передает РБК.

В Егорьевском районе, вблизи деревни Поцелуево, будет открыта временная площадка площадью 12 гектаров, рассчитанная на прием 100 тысяч тонн коммунальных отходов. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Московской области "О внесении изменений в госпрограмму "Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 годы". На создание площадки в 2018 году будет выделено 188,4 миллиона рублей, в том числе 186,5 миллионов из бюджета Московской области, еще 1,9 миллиона - из бюджета Егорьевского района.

Как заявил глава Егорьевского района Александр Гречищев, площадка будет действовать в течение 11 месяцев, по истечении этого времени весь мусор вывезут в места захоронения на полигоны, с которыми будет предварительно заключен договор. На выбор участка для временной свалки повлияла его удаленность - 3,5 километра от ближайшего населенного пункта. Мусор сюда будет свозиться не только с Егорьевского района, но и из ближайших районов Московской области.

Кроме того, создание временной площадки позволит ускорить закрытие действующего полигона в черте Егорьевска. "Полигон в Егорьевске был образован в 1964 году, он находится в черте города с 80-тысячным населением и расположен в 200 метрах от жилых домов, я не могу допустить ситуацию, которая произошла в Волоколамске, когда из-за выбросов газа пострадали люди, я должен его закрыть", - заявил Александр Гречищев на встрече с местными жителями в конце апреля 2018 года. По первоначальному плану, полигон "Егорьевский" планируется закрыть до 1 января 2021 года.

Аналогичные временные площадки открылись в начале мая в подмосковной Рузе, вызвав недовольство активистов, опасающихся разрастания свалки и перегораживающих въезд туда. Протесты перерастают в столкновения с полицией и ОМОН: накануне около временного мусорного полигона в подмосковном Щелканово было задержано 30 человек.
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