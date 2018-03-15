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Уголовное дело заведут на арендатора, испортившего дом начала XIX века на Смоленской площади
1 июня 2018 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 13:03
Рубрики: Архитектура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мосгорнаследие вновь заявило о несогласованных работах в здании жилого дома XIX века на Смоленской площади. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, по данному факту подготавливаются материалы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, в марте этого года в Мосгорнаследие поступило обращение управы района Арбат о проведении незаконных работ на объекте культурного наследия по адресу: Смоленская пл., д. 8/12/1, стр. 1. Тогда в ходе выездной проверки был зафиксирован факт демонтажа перегородки и напольного покрытия, в здании была сбита штукатурка и расшиты потолки. Разрешение на эти работы не выдавалось. Арендатору было предписано приостановить работы, также было возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ.

В результате новой проверки выяснилось, что предписание так и не было исполнено, а несогласованные работы, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности дома, продолжались. Мосгорнаследие направило обращение в адрес Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры с просьбой принять необходимые меры и расторгнуть договор аренды с организацией.

"Мы вновь говорим об ущербе, нанесенном важному памятнику – Жилому дому с лавками Золотарёвой - Финогеновых. Недобросовестного арендатора не остановили ни выданные ранее предписания на приостановку незаконных работ, ни возбуждение административного дела. В результате памятнику нанесен серьезный урон, в частности пострадал фасад, входящий в предмет охраны: на месте исторического окна арендатор прорубил дверной проем. Сейчас Мосгорнаследие передает все материалы в МВД России для возбуждения уголовного дела, также проводятся мероприятия по возбуждению дел об административном правонарушении. Мы считаем, что договор аренды с этой организацией должен быть расторгнут навсегда", - прокомментировал ситуацию руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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