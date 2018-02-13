В Москве отчитались о повышении продолжительности жизни почти до 80 лет - как "завещал" Путин в своем послании

1 марта 2018 г. В столице началась запись на участие в проекте по активному долголетию

В территориальных центрах социального обслуживания Москвы начинается прием анкет-заявок на участие в проекте активного долголетия. Многие приносили заявки заранее, больше всего желающих участвовать оказалось в Восточном округе.