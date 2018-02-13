В Москве отчитались о повышении продолжительности жизни почти до 80 лет - как "завещал" Путин в своем послании

Показатель продолжительности жизни в Москве приблизился к 80 годам и составляет 77,8 лет. Об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Президент РФ Владимир Путин в своем сегодняшнем послании Федеральному собранию
заявил, что средняя продолжительность жизни в стране должна превысить 80 лет к концу 2030 года.
Московские власти надеются добиться озвученных Путиным показателей в ближайшие годы. "Ресурсы московского здравоохранения вдохновляют, мы верим в то, что достигнем еще более высокого показателя за более короткий срок", - сказал Хрипун. По его словам, увеличению продолжительности жизни будет способствовать развитие инфраструктуры и новых технологий, повышение профессионального уровня медперсонала.
В столице уже запустили пилотный проект по активному долголетию
, о необходимости которого также упоминал в своем послании президент. Путин подчеркнул, что должна расти продолжительность именно "здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь". Запись на участие в столичном проекте началась 1 марта. Пенсионерам в зависимости от пожеланий и состояния здоровья станут доступны бесплатные занятия спортом и танцами, творческие студии и лектории, языковые курсы и компьютерные классы.
Между тем, анализ рынка медицинских услуг в Москве, подготовленный агентством BusinesStat, показал, что из-за оптимизации здравоохранения снизилась доступность медицинской помощи в государственном секторе. Данные исследования приводит портал "Медвестник"
. В результате платежеспособные пациенты все чаще обращались в частные медицинские центры, а некоторые были вынуждены перейти на самолечение.
Среди положительных итогов оптимизации аналитики назвали информатизацию медицинских учреждений, оснащение поликлиник диагностическим оборудованием, разделение функций между врачами и медсестрами. В 2018 году столичные власти ожидают существенного увеличения заработной платы врачей и другого медицинского персонала.