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В Москве отчитались о повышении продолжительности жизни почти до 80 лет - как "завещал" Путин в своем послании
1 марта 2018 г. | Время публикации 15:44 | Последние изменения 17:24
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Показатель продолжительности жизни в Москве приблизился к 80 годам и составляет 77,8 лет. Об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Президент РФ Владимир Путин в своем сегодняшнем послании Федеральному собранию заявил, что средняя продолжительность жизни в стране должна превысить 80 лет к концу 2030 года.

Московские власти надеются добиться озвученных Путиным показателей в ближайшие годы. "Ресурсы московского здравоохранения вдохновляют, мы верим в то, что достигнем еще более высокого показателя за более короткий срок", - сказал Хрипун. По его словам, увеличению продолжительности жизни будет способствовать развитие инфраструктуры и новых технологий, повышение профессионального уровня медперсонала.

В столице уже запустили пилотный проект по активному долголетию, о необходимости которого также упоминал в своем послании президент. Путин подчеркнул, что должна расти продолжительность именно "здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь". Запись на участие в столичном проекте началась 1 марта. Пенсионерам в зависимости от пожеланий и состояния здоровья станут доступны бесплатные занятия спортом и танцами, творческие студии и лектории, языковые курсы и компьютерные классы.

Между тем, анализ рынка медицинских услуг в Москве, подготовленный агентством BusinesStat, показал, что из-за оптимизации здравоохранения снизилась доступность медицинской помощи в государственном секторе. Данные исследования приводит портал "Медвестник". В результате платежеспособные пациенты все чаще обращались в частные медицинские центры, а некоторые были вынуждены перейти на самолечение.

Среди положительных итогов оптимизации аналитики назвали информатизацию медицинских учреждений, оснащение поликлиник диагностическим оборудованием, разделение функций между врачами и медсестрами. В 2018 году столичные власти ожидают существенного увеличения заработной платы врачей и другого медицинского персонала.
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