Более 22 тысяч пенсионеров хотят участвовать в проекте по активному долголетию Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"Во всех территориальных центрах социального обслуживания Москвы с 1 марта начинается прием анкет-заявок от местных жителей на участие в пилотном проекте



Чтобы стать участником пилотного проекта, надо подать заявление и написать в анкете о своих пожеланиях и предпочтениях. Ответы на любые вопросы, связанные с программой, можно получить по телефону горячей линии пилотного проекта: 8 (495) 221-02-82.



Глава департамента соцзащиты отметил, что идея программы активного долголетия нашла отклик в Зеленограде, где ранее был запущен пилотный проект: в территориальные центры социального обслуживания с заявками на участие обратились более 2300 жителей. Там с 1 февраля начались занятия для 800 человек, занятия проходят на 41 тщательно отобранной площадке.



Пенсионерам предложены спортивные занятия, уроки художественно-прикладного искусства, пения, танцев, курсы английского языка и компьютерной грамотности, а также настольные интеллектуальные игры. Наибольшей популярностью у старшего поколения пользуются танцы, спортивные занятия (йога, аэробика, фитнес, скандинавская ходьба), курсы освоения компьютера и обучения английскому языку.



"Также мы параллельно начали собирать предложения от учреждений и организаций, которые имеют возможность проводить занятия с пенсионерами. Там тоже тысячи желающих, выбирать будем те направления, по которым поступит больше всего заявок от горожан. Пока запись для пенсионеров ведется через ТЦСО — так им привычнее и удобнее", - заявил Петросян. По его словам, В рамках пилотного проекта поставщики услуг сотрудничают на безвозмездной основе, однако в будущем город будет компенсировать затраты за каждого ученика и потраченное на него время.



По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше трех миллионов человек, перешагнувших пенсионный рубеж. Из них более 650 тысяч человек - пенсионеры "молодого" возраста до 65 лет. А около 600 москвичей достигли столетнего возраста. По итогам реализации проектного проекта, с учетом пожеланий его участников будет разработана и принята постоянно действующая программа по активному долголетию для москвичей старшего возраста. Для координации и оценки эффективности проекта создан Общественный совет, в который вошли известные музыканты, телеведущие, актеры, спортсмены.



Свыше 22 тысяч жителей столицы заявили о желании участвовать в пилотном проекте по активному долголетию. Об этом в интервью порталу мэра Москвы сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян."Во всех территориальных центрах социального обслуживания Москвы с 1 марта начинается прием анкет-заявок от местных жителей на участие в пилотном проекте активного долголетия . Но многие приносили свои заявки заранее. О своем желании участвовать сообщили более 22 тысяч горожан. Больше всего пенсионеров откликнулось в ВАО - свыше 8 тысяч человек", - сказал Петросян.Чтобы стать участником пилотного проекта, надо подать заявление и написать в анкете о своих пожеланиях и предпочтениях. Ответы на любые вопросы, связанные с программой, можно получить по телефону горячей линии пилотного проекта: 8 (495) 221-02-82.Глава департамента соцзащиты отметил, что идея программы активного долголетия нашла отклик в Зеленограде, где ранее был запущен пилотный проект: в территориальные центры социального обслуживания с заявками на участие обратились более 2300 жителей. Там с 1 февраля начались занятия для 800 человек, занятия проходят на 41 тщательно отобранной площадке.Пенсионерам предложены спортивные занятия, уроки художественно-прикладного искусства, пения, танцев, курсы английского языка и компьютерной грамотности, а также настольные интеллектуальные игры. Наибольшей популярностью у старшего поколения пользуются танцы, спортивные занятия (йога, аэробика, фитнес, скандинавская ходьба), курсы освоения компьютера и обучения английскому языку."Также мы параллельно начали собирать предложения от учреждений и организаций, которые имеют возможность проводить занятия с пенсионерами. Там тоже тысячи желающих, выбирать будем те направления, по которым поступит больше всего заявок от горожан. Пока запись для пенсионеров ведется через ТЦСО — так им привычнее и удобнее", - заявил Петросян. По его словам, В рамках пилотного проекта поставщики услуг сотрудничают на безвозмездной основе, однако в будущем город будет компенсировать затраты за каждого ученика и потраченное на него время.По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше трех миллионов человек, перешагнувших пенсионный рубеж. Из них более 650 тысяч человек - пенсионеры "молодого" возраста до 65 лет. А около 600 москвичей достигли столетнего возраста. По итогам реализации проектного проекта, с учетом пожеланий его участников будет разработана и принята постоянно действующая программа по активному долголетию для москвичей старшего возраста. Для координации и оценки эффективности проекта создан Общественный совет, в который вошли известные музыканты, телеведущие, актеры, спортсмены.



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