Новая экспертиза не помогла изменить приговор женщине, насмерть сбившей мальчика в Балашихе

15 ноября 2017 г. Женщине, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии-поселения

Суд учел возможность применить отсрочку наказания, так как женщина воспитывает ребенка, но не нашел для этого оснований. Суд также установил, что на момент ДТП подсудимая была трезва и не говорила по телефону.