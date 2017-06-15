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Новая экспертиза не помогла изменить приговор женщине, насмерть сбившей мальчика в Балашихе
1 марта 2018 г. | Время публикации 14:57 | Последние изменения 17:30
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Мособлсуд признал законным приговор Ольге Алисовой, осужденной на 3 года колонии-поселения за ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний ребенок. Таким образом, приговор вступил в законную силу, сообщает ТАСС.

"Приговор Железнодорожного городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Алисовой и ее защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья. Алисова могла рассчитывать на отсрочку наказания из-за наличия у нее несовершеннолетней дочери, однако суд ее не применил. Как сообщила ее адвокат, при вступлении приговора в законную силу опекуном ребенка станет сестра осужденной.

Во время рассмотрения апелляционных жалоб суд отказал защите Алисовой в одном из важнейших ходатайств, передает корреспондент "Газеты.Ru". Так, суд счел нецелесообразным приглашение независимого автоэксперта Анатолия Сака, который подготовил 80-страничную автотехническую экспертизу.

Согласно его выводам, сбившая ребенка Алисова двигалась со скоростью 16,7 километра в час, а не со значительным превышением скорости, как указывали очевидцы. Кроме того, он утверждал, что водительница Hyundai не имела технической возможности предотвратить наезд на мальчика.

Адвокат Алисовой попыталась убедить суд, что имеющаяся в деле автотехническая экспертиза была выполнена с нарушениями: для следственного эксперимента использовался отличный от Hyundai Solaris автомобиль, а сам эксперимент проводился в другое время суток. Однако суд счел, что имеющихся в деле данных достаточно для вынесения приговора.

В свою очередь, отец сбитого мальчика в Балашихе Роман Шимко заявил, что потребует ужесточить наказание Алисовой. "Три года колонии-поселения недостаточно для такого преступления, учитывая, что через полгода она может просить об УДО", - сказал он. Эта просьба также была оставлена без удовлетворения.

23 апреля 2017 года Алисова сбила мальчика во дворе жилого дома в балашихинском микрорайоне Павлино и протащила его несколько метров. Уголовное дело о ДТП было возбуждено только 16 мая, в июне происшествие получило широкую огласку.

Особый резонанс вызвали данные экспертизы, якобы выявившей в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. Повторные экспертизы показали, что этиловый спирт в крови ребенка возник посмертно. На врача подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаила Клейменова заведено уголовное дело о халатности.

15 ноября суд в Подмосковье приговорил Алисову к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Алисова на 2,5 года лишена права управления автомобилем, должна полностью возместить родственникам погибшего мальчика 60 тысяч рублей на погребение и компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.
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