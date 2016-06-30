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Бесконтактную оплату проезда внедрят на всех наземных маршрутах ЧМ-2018
1 марта 2018 г. | Время публикации 10:49 | Последние изменения 11:42
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Бесконтактную оплату проезда могут внедрить на всех наземных маршрутах, обслуживающих чемпионат мира по футболу-2018. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил директор службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев.

По его словам, сейчас технологию бесконтактной оплаты обкатывают на двух маршрутах номер 6 и 27. "В дальнейшем количество маршрутов будет сильно увеличено, это будут все маршруты, которые городом определены как маршруты чемпионата мира, то есть являющиеся подвозящими к спортивным объектам или культурно-массовым местам притяжения", - сказал Ерзамаев.

Одним из преимуществ этой услуги станет преодоление языкового барьера за счет пиктограмм: обладатели банковской карты с бесконтактной оплатой смогут оплатить проезд на валидаторе, не прибегая к помощи водителей или продавцов билетов. Ранее сообщалось, что в билеты на матчи будет интегрирован специальный чип, который будет действовать на маршрутах спортивных соревнований. Волонтеры и аккредитованные лица для бесплатного проезда получат бесконтактные билеты "Ультралайт" и смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Также сообщалось, что на время чемпионата в столице запустят автобусы-беспилотники, но сейчас об этом ничего не известно.

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