Бесконтактную оплату проезда внедрят на всех наземных маршрутах ЧМ-2018

Бесконтактную оплату проезда могут внедрить на всех наземных маршрутах, обслуживающих чемпионат мира по футболу-2018. Об этом в эфире телеканала "Москва 24"
сообщил директор службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев.
По его словам, сейчас технологию бесконтактной оплаты обкатывают на двух маршрутах
номер 6 и 27. "В дальнейшем количество маршрутов будет сильно увеличено, это будут все маршруты, которые городом определены как маршруты чемпионата мира, то есть являющиеся подвозящими к спортивным объектам или культурно-массовым местам притяжения", - сказал Ерзамаев.
Одним из преимуществ этой услуги станет преодоление языкового барьера за счет пиктограмм: обладатели банковской карты с бесконтактной оплатой смогут оплатить проезд на валидаторе, не прибегая к помощи водителей или продавцов билетов. Ранее сообщалось, что в билеты на матчи будет интегрирован специальный чип, который будет действовать на маршрутах спортивных соревнований. Волонтеры и аккредитованные лица для бесплатного проезда получат бесконтактные билеты "Ультралайт" и смогут ездить на общественном транспорте бесплатно
. Также сообщалось, что на время чемпионата в столице запустят автобусы-беспилотники
, но сейчас об этом ничего не известно.