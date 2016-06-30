Бесконтактную оплату проезда внедрят на всех наземных маршрутах ЧМ-2018

24 ноября 2017 г. На популярных маршрутах наземного транспорта введут Apple Pay и Android Pay, разовая поездка подешевеет

На двух маршрутах московских трамваев заработала система бесконтактной оплаты проезда банковской картой и смартфонами с платежными функциями. Одна поездка при этом стоит 40 рублей, а не 55.