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Участники программы реновации смогут купить дополнительную квартиру со скидкой в течение двух лет
1 марта 2018 г. | Время публикации 11:29 | Последние изменения 12:11
Рубрики: Недвижимость  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В течение двух лет со дня регистрации права собственности на жилье участники программы реновации смогут приобрести дополнительную квартиру со скидкой 10%. Об этом сообщается на сайте столичного департамента градостроительной политики.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, это право распространяется как на владельцев, так и на нанимателей квартир в сносимых домах, которые оформили в собственность равнозначное помещение. Докупить со скидкой можно только одну квартиру, общая площадь которой не должна превышать 100 квадратных метров.

Ранее департамент городского имущества Москвы отчитался об оформлении первых документов о собственности на квартиру по реновации. Руководитель ведомства Максим Гаман назвал этот день "знаменательным", в то же время в интернете появилось первое объявление о продаже квартиры в доме под реновацию. Переселенцы из дома на улице Константина Федина, еще не став собственниками новой квартиры, уже выставили ее на продажу за 11 миллионов рублей.

Противники реновации обратили внимание на несколько неясных моментов, связанных с переселением на 5-ю Парковую. В частности, их насторожила процедура аукциона в случае, если на одну квартиру претендует несколько переселенцев. Этот механизм не прописан в постановлении мэрии о порядке докупки жилплощади. Более того, квартир в доме на 5-й Парковой вдвое больше, чем переселенцев, поэтому возникает вопрос, зачем тогда вообще нужен аукцион. К тому же к переезду с доплатой не предлагаются двухкомнатные квартиры: докупить дополнительные метры можно только в трехкомнатных квартирах. Непонятно, и по какому принципу в целом распределяются квартиры.
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