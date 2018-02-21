Участники программы реновации смогут купить дополнительную квартиру со скидкой в течение двух лет

28 февраля 2018 г. Переселенцы продают первую квартиру в доме под реновацию за 11 миллионов рублей

В интернете появилось первое объявление о продаже квартиры в реновационном доме на 5-й Парковой улице, 62Б. При этом продавцы еще даже не оформили документы о собственности на квартиру. Снижать цену они не собираются, но первые потенциальные покупатели уже нашлись.