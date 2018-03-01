В жилом доме в Подмосковье взорвался газ, два человека погибли, 11 пострадали Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Собеседник агентства опроверг информацию о том, что пожар в квартире возник после взрыва газа. Между тем агентство



В пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью



Позднее стало известно, что прибывшие на место пожарные обнаружили в двух соседних квартирах тела двух женщин. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины задымления, также выясняется точное количество пострадавших, один из которых находится в реанимации. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как заявили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию с пожаром на контроле. В результате происшествия эвакуированы 30 человек, все они временно размещены в соседнем детском саду. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.



Глава Раменского района Андрей Кулаков сообщил "Интерфаксу", что жителям дома, квартиры которых получили повреждения в результате хлопка газа, предоставят временное жилье. В то же время полностью дом эвакуировать не пришлось, он цел, в нем отключено электричество и вода. "Думаю, в ближайшее время будем его подключать. И приступаем к ремонту дома", - добавил он. По данным главы района, всего в результате инцидента пострадали 11 человек, но часть из них уже отпустили из больниц. "Сейчас будем разбираться. Мы вводим режим чрезвычайной ситуации. Будем решать вопрос по компенсациям пострадавшим", - сказал Кулаков.



Одиннадцать человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома в подмосковном Раменском. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "В результате пожара в Раменскую больницу доставлены 11 человек", - сказал собеседник агентства. Пожар возник на втором этаже пятиэтажного дома на ул. Кирова, д. 5. В результате погибли два человека. В 9:20 пожар был ликвидирован. По данным источника, спасаясь от огня, несколько человек выпрыгнули из окна.Собеседник агентства опроверг информацию о том, что пожар в квартире возник после взрыва газа. Между тем агентство РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы "Мособлгаза" сообщает, что причиной пожара стал хлопок газа, в настоящее время дом отключен от газового снабжения.В пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью агентству "Москва" подтвердили факт инцидента, уточнив, что возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Кирова. Там заявили, что в ходе инцидента пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей. В результате пожара оказались разрушены пять межквартирных перегородок, произошло частичное обрушение несущей стены.Позднее стало известно, что прибывшие на место пожарные обнаружили в двух соседних квартирах тела двух женщин. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины задымления, также выясняется точное количество пострадавших, один из которых находится в реанимации. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.Как заявили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию с пожаром на контроле. В результате происшествия эвакуированы 30 человек, все они временно размещены в соседнем детском саду. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Глава Раменского района Андрей Кулаков сообщил "Интерфаксу", что жителям дома, квартиры которых получили повреждения в результате хлопка газа, предоставят временное жилье. В то же время полностью дом эвакуировать не пришлось, он цел, в нем отключено электричество и вода. "Думаю, в ближайшее время будем его подключать. И приступаем к ремонту дома", - добавил он. По данным главы района, всего в результате инцидента пострадали 11 человек, но часть из них уже отпустили из больниц. "Сейчас будем разбираться. Мы вводим режим чрезвычайной ситуации. Будем решать вопрос по компенсациям пострадавшим", - сказал Кулаков.



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