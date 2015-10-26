Хуснуллин: столице не хватает около 20 тысяч строителей метро

26 февраля 2018 г. Три новые линии метро могут протянуть от Большого кольца

Одна из новых радиальных линий — Кожуховская - будет закончена к концу года. Также развитие получат Рублево-Архангельская линия, новая линия на присоединенной территории и радиус в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку.