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Хуснуллин: столице не хватает около 20 тысяч строителей метро
1 марта 2018 г. | Время публикации 13:19 | Последние изменения 17:37
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Для поддержания темпов и объемов строительства метро столице не хватает около 20 тысяч специалистов. Об этом заявил в эфире радио "Вести FM" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что сегодня в городе работает около 50 тысяч метростроителей из всех регионов и стран ближнего зарубежья, при этом доля москвичей от строителей, задействованных на возведении метро, составляет около 30%. По его словам, средняя зарплата рабочих составляет 45-60 тысяч рублей, инженеров — около 120 тысяч рублей.

Хуснуллин также добавил, что специалистов, задействованных в строительстве станций московской подземки, приглашают на работу за рубеж, "однако у нас у самих такие планы, что мы никого не отпускаем". По его оценкам, для поддержания темпа и объемов строительства метро городу не хватает около 20 тысяч специалистов.

В планы по строительству метро в столице входит, в частности, открытие новых станций Большой кольцевой линии. Так, уже в конце года могут открыть станцию "Нижняя Масловка", которая, по словам Хуснуллина, полностью построена, но не открыта для пассажиров. А после 2020 года на Калужско-Рижской линии метро может открыться станция "Челобитьево".

Кроме того, в начале лета планируется запустить участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка". "Сама станция "Рассказовка" уже готова на 92%, там идет пусконаладка и монтаж оборудования. Мы планируем передать эту станцию службам метрополитена уже в апреле", — сказал Хуснуллин. Тогда же будет запущен и новый маршрут метро: от станции "Рассказовка" можно будет доехать до станции "Деловой центр" и далее проехать по участку Большого кольца до станции "Петровский парк".

Заммэра напомнил, что от строящейся Большой кольцевой линии метро планируется провести несколько новых радиальных веток. В частности, прорабатывается возможность строительства новой линии в сторону Рублево-Архенгельского, в район Бирюлево, а также в Новую Москву. А в районе Куркино планов по строительству метро нет.
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