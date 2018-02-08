В день выборов на избирательных участках в Москве устроят "беспрецедентное" бесплатное обследование на рак

17 и 18 марта в Москве решили провести "беспрецедентную по масштабам" акцию по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте
столичного департамента здравоохранения. Тесты можно будет сдать бесплатно и без предварительной записи.
17 марта скрининговые исследования пройдут в поликлиниках, а 18 марта, в день выборов президента - в медицинских кабинетах школ, где будут расположены избирательные участки. Тесты проводятся с 8:00 до 14:00. Женщины смогут сдать анализ венозной крови на предрасположенность к раку молочной железы и раку яичников, мужчины старше 40 лет - анализ на наличие признаков рака предстательной железы.
Руководитель депздрава Алексей Хрипун отметил, что эти виды онкологических заболеваний относятся к самым распространенным. "Вместе с тем, при своевременном выявлении они очень хорошо поддаются лечению", - отметил он. По оценкам ведомства, акцией воспользуются десятки тысяч москвичей. Результаты можно будет узнать по указанному адресу электронной почты либо в своей поликлинике.
Условия проведения тестов, адреса конкретных поликлиник и школ опубликуют на сайте департамента здравоохранения. Также будут опубликованы некоторые условия, которые надо соблюдать перед сдачей крови. Буклеты с информацией разместят в МФЦ, поликлиниках и подъездах домов, передает "Интерфакс"
.
По словам Хрипуна, собранная кровь будут храниться на Московской станции переливания крови, затем ее партиями направят в лаборатории с современным оборудованием. Глава департамента подчеркнул, что технология выявления предрасположенности к онкологическим заболеваниям является "суперсовременной".
Помимо бесплатного медобследования москвичей надеются привлечь на выборы президента едой
: 17 и 18 марта вблизи избирательных участков развернется гастрономический фестиваль "МосЕда". Там будет представлен широкий ассортимент сыров, мясных и рыбных продуктов. Горожанам также раздадут опросники, чтобы выяснить, какая продукция им больше нравится, какую они хотели бы видеть на ярмарках выходного дня и какие регионы им наиболее интересны.
Кроме того, в день выборов запланированы так называемые школьные референдумы, в которых смогут принять участие и родители, и школьники. В Мосгоризбиркоме ранее поясняли
, что участие подростков в референдумах научит в будущем не игнорировать выборы органов государственной власти. Для молодых избирателей, которые будут впервые голосовать на выбора президента, тоже придумали поощрение - бесплатные билеты на концерты
отечественных поп-исполнителей, полностью финансируемые Мосгоризбиркомом.