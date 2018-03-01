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Собянин назвал послание Путина "самым впечатляющим" и решил переосмыслить ключевые городские программы
1 марта 2018 г. | Время публикации 17:28 | Последние изменения 17:42
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге назвал нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, "пожалуй, самым впечатляющим" из тех, что ему доводилось слышать. Он признался, что испытал гордость, и объявил о намерении переосмыслить все ключевые городские программы с учетом услышанного.

Собянин восхитился новейшими образцами вооружения, демонстрация которых заняла почти половину времени выступления президента. Мэр выразил мнение, что система безопасности, созданная на основе "суперсовременных технологий, недоступных нашим конкурентам", гарантирует России "независимость и мирное небо над головой на долгие годы вперед".

Собянин отметил, что "для Москвы чрезвычайно созвучно" сказанное президентом о сферах образования, здравоохранения, развития общественных пространств, транспортной инфраструктуры, безопасности, здоровья, о вопросах детства и поддержке материнства. "Мы еще раз переосмыслим наши программы, стратегию развития города и сделаем так, чтобы синхронизировать те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, с теми целями и задачами, которые поставил перед нами президент", - сказал градоначальник (цитата по "Интерфаксу").

Среди затронутых Путиным тем, которые сильнее всего перекликаются с политикой столичных властей, можно выделить модернизацию городской среды. Президент предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум вдвое увеличить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Путин назвал несколько городов, от опыта которых можно оттолкнуться, но Москвы среди них не оказалось.

Кроме того, глава государства призвал регионы улучшить состояние дорог, уделить особое внимание строительству социальных объектов и инфраструктуры, поставил задачу в полтора раза увеличить объемы жилищного строительства.

Пока что власти Москвы активнее всего откликнулись на предложение Путина реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что столица "обладает большими знаниями и опытом в сфере борьбы с онкологией", и готова поделиться ими с другими регионами.

Ранее в среду Хрипун сообщил, что регистр онкобольных в Москве насчитывает почти 290 тысяч человек, и это число растет - "за счет лучшей диагностики и за счет увеличения продолжительности жизни онкобольных". По его словам, москвичи в целом стали дольше жить - в среднем до 77,8 лет. В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 80 лет, что также совпадает с пожеланием президента.
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