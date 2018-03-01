Собянин назвал послание Путина "самым впечатляющим" и решил переосмыслить ключевые городские программы

1 марта 2018 г. В Москве отчитались о повышении продолжительности жизни почти до 80 лет - как "завещал" Путин в своем послании

Президент РФ заявил, что средняя продолжительность жизни в стране должна превысить 80 лет к концу 2030 года. В Москве таких показателей надеются добиться уже в ближайшие годы. Сейчас, по официальным данным, москвичи живут в среднем до 77,8 лет.