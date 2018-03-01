Собянин назвал послание Путина "самым впечатляющим" и решил переосмыслить ключевые городские программы

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге
назвал нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, "пожалуй, самым впечатляющим" из тех, что ему доводилось слышать. Он признался, что испытал гордость, и объявил о намерении переосмыслить все ключевые городские программы с учетом услышанного.
Собянин восхитился новейшими образцами вооружения
, демонстрация которых заняла почти половину времени выступления президента. Мэр выразил мнение, что система безопасности, созданная на основе "суперсовременных технологий, недоступных нашим конкурентам", гарантирует России "независимость и мирное небо над головой на долгие годы вперед".
Собянин отметил, что "для Москвы чрезвычайно созвучно" сказанное президентом о сферах образования, здравоохранения, развития общественных пространств, транспортной инфраструктуры, безопасности, здоровья, о вопросах детства и поддержке материнства. "Мы еще раз переосмыслим наши программы, стратегию развития города и сделаем так, чтобы синхронизировать те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, с теми целями и задачами, которые поставил перед нами президент", - сказал градоначальник (цитата по "Интерфаксу"
).
Среди затронутых Путиным тем, которые сильнее всего перекликаются с политикой столичных властей, можно выделить модернизацию городской среды
. Президент предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум вдвое увеличить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Путин назвал несколько городов, от опыта которых можно оттолкнуться, но Москвы среди них не оказалось.
Кроме того, глава государства призвал регионы улучшить состояние дорог
, уделить особое внимание строительству социальных объектов и инфраструктуры, поставил задачу в полтора раза
увеличить объемы жилищного строительства.
Пока что власти Москвы активнее всего откликнулись на предложение Путина реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что столица "обладает большими знаниями и опытом в сфере борьбы с онкологией", и готова поделиться ими с другими регионами.
Ранее в среду Хрипун сообщил, что регистр онкобольных в Москве насчитывает почти 290 тысяч человек, и это число растет - "за счет лучшей диагностики и за счет увеличения продолжительности жизни онкобольных". По его словам, москвичи в целом стали дольше жить - в среднем до 77,8 лет. В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 80 лет
, что также совпадает с пожеланием президента.