Мосгорнаследие не считает ценными попавшие под снос дома конструктивистского поселка на Русаковской

26 февраля 2018 г. В Москве готовят к сносу конструктивистский поселок, попавший в зону нового строительства по реновации

Снос квартала на Русаковской улице в Красносельском районе может начаться уже 5 марта. Об этом глава управы сообщил на встрече с жителями. Участок включен в перечень стартовых площадок для нового строительства по программе реновации. Сохранению подлежит только один дом.