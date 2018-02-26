Мосгорнаследие не считает ценными попавшие под снос дома конструктивистского поселка на Русаковской

Мосгорнаследие прокомментировало информацию о готовящемся сносе конструктивистского квартала на Русаковской улице
в Красносельском районе Москвы. Руководитель ведомства Алексей Емельянов сообщил, что ценные здания сохранятся, а те, что попали в зону нового строительства, не являются объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия.
"На данный момент эти здания находятся в аварийном состоянии", - сказал он RNS
, имея в виду дом 6 и дом 2/1, строения 1, 2. Емельянов отметил, что все столичные объекты конструктивизма находятся под особым контролем Мосгорнаследия. Ярчайшие примеры этого направления архитектуры сохраняются.
"Один из них - ансамбль жилых домов 1925-1930 годов по адресу: Русаковская, 7, строения 1, 2 и 3 (так называемые показательные дома для рабочих), автором которых является архитектор Борис Иофан", - уточнил руководитель ведомства. Напомним, снос квартала на Русаковской улице может начаться уже 5 марта. Эту дату назвал на встрече с жителями глава управы Красносельского района Сергей Носков. Участок на Русаковской улице, где стоят дома 6 и 2/1, строения 1, 2 включен в перечень стартовых площадок для нового строительства по программе реновации.