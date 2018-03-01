

Холодная погода сохранится в столице до конца марта Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Несмотря на наступление календарной весны, в столице сохраняется морозная ветреная погода. В Москве минимальная температура 1 марта ожидается на уровне минус 18 градусов. "До 6 марта среднесуточные температуры будут ниже нормы на 7–8 градусов. При нахождении на улице больше двух часов открытые участки кожи могут получить легкое обморожение", — предупредил специалист. 3–4 марта в Москве пройдет снег, а к 8 марта ожидается кратковременное потепление. В Москве будет от минус 5 до минус одного градуса, в Подмосковье до минус 7 градусов.



Как сообщил



"Все ждут весеннего настроения, но погода, к сожалению, не может соответствовать этим представлениям. Обычно высота снежного покрова именно в первой декаде марта является максимальной за всю зиму – ну какая же это весна? Переход через ноль градусов происходит в самом конце марта – 28 числа. Грачи прилетают в третьей декаде марта, день весеннего равноденствия приходится на 22-23 марта, а реки вообще вскрываются в первой декаде апреля", - отметил он. Уровень погодной опасности в Москве, Подмосковье и Центральной России понижен до "желтого", однако холодная погода в ближайшие дни сохранится. Об этом сообщил РБК замдиректора Гидрометцентра Юрий Варакин.Несмотря на наступление календарной весны, в столице сохраняется морозная ветреная погода. В Москве минимальная температура 1 марта ожидается на уровне минус 18 градусов. "До 6 марта среднесуточные температуры будут ниже нормы на 7–8 градусов. При нахождении на улице больше двух часов открытые участки кожи могут получить легкое обморожение", — предупредил специалист. 3–4 марта в Москве пройдет снег, а к 8 марта ожидается кратковременное потепление. В Москве будет от минус 5 до минус одного градуса, в Подмосковье до минус 7 градусов.Как сообщил агентству "Москва" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, нынешняя погода в Москве отличается от нормы примерно на 9-10 градусов. По его словам, последний раз примерно такая же холодная погода была в 2013 году: март был холоднее февраля на 5-6 градусов, а высота сугробов в конце первого весеннего месяца составляла до 60 сантиметров. По словам синоптика, март для столичного региона – "типично зимний месяц", что объясняется циркуляцией воздуха в умеренных широтах северного полушария."Все ждут весеннего настроения, но погода, к сожалению, не может соответствовать этим представлениям. Обычно высота снежного покрова именно в первой декаде марта является максимальной за всю зиму – ну какая же это весна? Переход через ноль градусов происходит в самом конце марта – 28 числа. Грачи прилетают в третьей декаде марта, день весеннего равноденствия приходится на 22-23 марта, а реки вообще вскрываются в первой декаде апреля", - отметил он.



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