На первомайской демонстрации в Москве задержали 25 психоактивистов, в том числе людей с инвалидностью Рубрики: Общество

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ПСИХОАКТИВИЗМ from bearandvodka on Vimeo.



"1 мая - день солидарности всех трудящихся, вне зависимости от психического состояния. Но нужно ли его скрывать? Депрессивные, аутичные, биполярные, выгоревшие, нестабильные - нам точно есть что сказать в этот день", - говорится в анонсе. Колонна психоактивистов - первая подобная колонна в России, отметила Ненашева.



По ее словам, участников колонны задержали за то, что они не соответствовали тематике первомайской демонстрации, хотя вход на нее был свободным для всех. Художница сообщила, что задержания проходили жестко: "Людей толкали, пинали, тащили по тротуару. <...> У некоторых случились панические атаки". Журналиста радио "Свобода", имеющего удостоверение, "жестко вывели, чуть не разбив камеру". Задержанных отвезли на двух автозаках в ОВД Басманного и Таганского районов.



Участник шествия Павел Митенко сообщил



Плакаты активистов носили информационный характер, некоторые участники указывали свои диагнозы в знак того, что "иметь психические расстройства - это не стыдно и не страшно". Несмотря на отсутствие политических и провокационных лозунгов, полиция и сотрудники Центра "Э" забрали плакаты, написала Ненашева. Некоторые задержанные позже сообщили в соцсетях, что их отпустили из ОВД, дав подписать бумагу о том, что им разъяснили правила проведения публичных мероприятий.







На первомайской демонстрации профсоюзов в районе Красной площади задержали колонну психоактивистов, в числе которых были люди с инвалидностью, психическими и ментальными расстройствами, а также несовершеннолетняя девушка. О задержаниях сообщила в своем Facebook организатор колонны художница Екатерина Ненашева, также задержанная. По ее словам, в ОВД было доставлено около 25 человек.Как поясняется на странице мероприятия , "в широком смысле психоактивизм трактуется как действия, направленные на изучение, исследование темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций". Психоактивизм объединяет практики российских художников, активистов и правозащитников."1 мая - день солидарности всех трудящихся, вне зависимости от психического состояния. Но нужно ли его скрывать? Депрессивные, аутичные, биполярные, выгоревшие, нестабильные - нам точно есть что сказать в этот день", - говорится в анонсе. Колонна психоактивистов - первая подобная колонна в России, отметила Ненашева.По ее словам, участников колонны задержали за то, что они не соответствовали тематике первомайской демонстрации, хотя вход на нее был свободным для всех. Художница сообщила, что задержания проходили жестко: "Людей толкали, пинали, тащили по тротуару. <...> У некоторых случились панические атаки". Журналиста радио "Свобода", имеющего удостоверение, "жестко вывели, чуть не разбив камеру". Задержанных отвезли на двух автозаках в ОВД Басманного и Таганского районов.Участник шествия Павел Митенко сообщил "ОВД-Инфо" , что активистов начали выталкивать без предупреждения и молча. По его словам, полицейские получили команду задержать всех с плакатами.Плакаты активистов носили информационный характер, некоторые участники указывали свои диагнозы в знак того, что "иметь психические расстройства - это не стыдно и не страшно". Несмотря на отсутствие политических и провокационных лозунгов, полиция и сотрудники Центра "Э" забрали плакаты, написала Ненашева. Некоторые задержанные позже сообщили в соцсетях, что их отпустили из ОВД, дав подписать бумагу о том, что им разъяснили правила проведения публичных мероприятий.



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