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Съезд на ТТК с Кутузовского проспекта закрыт из-за опрокинувшегося цементовоза
1 ноября 2017 г. | Время публикации 09:15 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца закрыт для движения из-за перевернувшегося цементовоза. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"В Кутузовском тоннеле произошло ДТП. При съезде с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК перевернулся автомобиль для перевозки цемента. В настоящий момент съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для движения автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие специализированные службы, вызвана тяжелая техника", - говорится в сообщении. Столкновений с другими автомобилями и пострадавших в результате происшествия нет.

Движение на Кутузовском проспекте перед Третьим транспортным кольцом в сторону центра затруднено: водителей, следующих по Кутузовскому проспекту, просят пользоваться Садовым кольцом, а для выезда на внутреннюю сторону ТТК пользоваться объездом через Дорогомиловскую заставу и по внешней стороне ТТК через Лужники.

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