Съезд на ТТК с Кутузовского проспекта закрыт из-за опрокинувшегося цементовоза Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"В Кутузовском тоннеле произошло ДТП. При съезде с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК перевернулся автомобиль для перевозки цемента. В настоящий момент съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для движения автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие специализированные службы, вызвана тяжелая техника", - говорится в сообщении. Столкновений с другими автомобилями и пострадавших в результате происшествия нет.



Движение на Кутузовском проспекте перед Третьим транспортным кольцом в сторону центра затруднено: водителей, следующих по Кутузовскому проспекту, просят пользоваться Садовым кольцом, а для выезда на внутреннюю сторону ТТК пользоваться объездом через Дорогомиловскую заставу и по внешней стороне ТТК через Лужники.



Съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца закрыт для движения из-за перевернувшегося цементовоза. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения"."В Кутузовском тоннеле произошло ДТП. При съезде с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК перевернулся автомобиль для перевозки цемента. В настоящий момент съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для движения автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие специализированные службы, вызвана тяжелая техника", - говорится в сообщении. Столкновений с другими автомобилями и пострадавших в результате происшествия нет.Движение на Кутузовском проспекте перед Третьим транспортным кольцом в сторону центра затруднено: водителей, следующих по Кутузовскому проспекту, просят пользоваться Садовым кольцом, а для выезда на внутреннюю сторону ТТК пользоваться объездом через Дорогомиловскую заставу и по внешней стороне ТТК через Лужники.



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