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Новый фонтан в Печатниках "законсервировали" с помощью старых дверей
1 ноября 2017 г. | Время публикации 10:29 | Последние изменения 11:21
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Видеоблог о районе или битва между добром и нейтралитетом в Печатниках / YouTube
Активист Рустам Билялов вновь обратил внимание на фонтан, выстроенный на месте скандального "сухого фонтана" в Печатниках. Как пишет активист в своем блоге, новый фонтан совсем не похож на проект, размещенный на информационном щите, а на зиму его "законсервировали", использовав старые двери. За злоупотребления, связанные с прежним строительством, не наказан никто.

По словам блогера, фонтан строили осенью на месте старого печально известного недостроя и запустили всего на пару часов, чтобы отчитаться о завершении работ. При этом на информационном стенде был размещён макет фонтана, который выглядел совсем иначе, нежели итоговый вариант. А сейчас его начали консервировать на зиму, используя старые двери. "Это какое же раздолбайство царит в ГБУ "Жилищник района Печатники" и в московском ЖКХ, что после всего этого многолетнего цирка со строительством фонтана и благоустройством площади у метро Печатники, ещё и до такой "дверной консервации" додумались?!" - задается вопросом блогер.

Билялов отмечает, что несколько дней назад мэр столицы Сергей Собянин "публично отругал" префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина, а спустя несколько дней был уволен руководитель местного "Жилищника", однако за жульничество с благоустройством площади у метро и строительством фонтана, которое обошлось в 15 миллионов рублей, никто не наказан. Блогер предлагает изменить ситуацию, направив обращение в электронную приемную правительства столицы.

Ранее сообщалось, что новый фонтан предполагается оборудовать разноцветной подсветкой, но водопровод, со слов строителей, к фонтану подводить не планируется. По словам активистов, это приведет к тому, что фонтан будет периодически пересыхать, и воду необходимо будет постоянно завозить с помощью водовозов. Кроме того, по их словам, новый фонтан рискует повторить судьбу других фонтанов района, где постоянно плавают перья и мусор, а воду из этих фонтанов пьют голуби и бродячие собаки. жителям приходится регулярно писать обращения, в том числе и на портал "Наш город", однако это ни к чему не приводит.

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