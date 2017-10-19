Новый фонтан в Печатниках "законсервировали" с помощью старых дверей

16 октября 2017 г. На месте "сухого" фонтана в Печатниках спешно монтируют новый, но проблем с ним будет не меньше

"Сухой" фонтан в Печатниках решили зацементировать, построив сверху новый классический фонтан. Его проектирует та же организация, а вода в нем может быстро прийти в негодность, как и в других местных фонтанах.