В Общественной палате усомнились в безвредности полигона "Малинки", на которой настаивает столичная мэрия Рубрики: Экология

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"То, что видим в документах - 150 гектаров выкуплено компанией "Абсолют", и на них должен быть построен объект термической обработки отходов. Это очень много для строительства такого рода объектов. Маловероятно, что такое большое количество земли выделено именно под такую деятельность", - отметила Дударева, предположив, что эта земля может быть зарезервирована под технопарк или компостирование.



Примечательно, что мэрию на слушаниях должен был представлять начальник управления промышленной переработки отходов производства и потребления Андрей Чиркин, однако он на мероприятии так и не появился.



"Мы делаем запросы и Собянину о том, что происходит в вверенной ему Новой Москве, и какие есть перспективные планы, какие есть проекты, почему жители не информированы", - посетовал зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю Артем Кирьянов. Присутствовавший на слушаниях представитель департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу Константин Елисеев отказался подробно комментировать журналистам судьбу полигона, заявив в очередной раз, что он будет рекультивирован.



Чиновники неоднократно подчеркивали, что размораживают крупнейший мусорный полигон "Малинки" для того, чтобы обеззаразить территорию после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. Местные жители, впрочем, подобным заверениям не верят и опасаются, что у них по соседству в следующем году появится гигантская свалка.



В октябре Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) В комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды считают, что озвученные столичными властями сведения о безвредности отстраиваемого заново мусорного полигона "Малинки" могут быть недостоверными. С таким заявлением выступила сегодня председатель комиссии Альбина Дударева по итогам круглого стола "Вся правда о полигоне ТБО "Малинки" в Новой Москве"."То, что видим в документах - 150 гектаров выкуплено компанией "Абсолют", и на них должен быть построен объект термической обработки отходов. Это очень много для строительства такого рода объектов. Маловероятно, что такое большое количество земли выделено именно под такую деятельность", - отметила Дударева, предположив, что эта земля может быть зарезервирована под технопарк или компостирование.Примечательно, что мэрию на слушаниях должен был представлять начальник управления промышленной переработки отходов производства и потребления Андрей Чиркин, однако он на мероприятии так и не появился."Мы делаем запросы и Собянину о том, что происходит в вверенной ему Новой Москве, и какие есть перспективные планы, какие есть проекты, почему жители не информированы", - посетовал зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю Артем Кирьянов. Присутствовавший на слушаниях представитель департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу Константин Елисеев отказался подробно комментировать журналистам судьбу полигона, заявив в очередной раз, что он будет рекультивирован.Чиновники неоднократно подчеркивали, что размораживают крупнейший мусорный полигон "Малинки" для того, чтобы обеззаразить территорию после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. Местные жители, впрочем, подобным заверениям не верят и опасаются, что у них по соседству в следующем году появится гигантская свалка.В октябре Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру столицы с просьбой проверить законность работ в "Малинках" и привлечь к проведению проверок специалистов Росприроднадзора.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 октября 2017 г. "Отходы, но не отходы": мэрия объяснила, что повезут на полигон "Малинки" в Новой Москве

Между тем президентский Совет по правам человека уже обратился в столичную прокуратуру с требованием проверить строительство на территории закрытого два года назад полигона.

