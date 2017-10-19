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Эксперты не видят смысла в "исторической брусчатке" в центре Москвы
1 ноября 2017 г. | Время публикации 11:59
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Эксперты не видят смысла в действиях городских властей, которые покрывают улицы брусчаткой и плиткой вместо асфальта. Об этом REGNUM рассказал эксперт в области дорожного строительства, почетный строитель и почетный дорожник Александр Малов.

Ранее на Сретенке, Земляном Валу, Тверской и других местах в рамках программы "Моя улица" появились площади, выложенные брусчаткой дореволюционной поры. На Петровке, например, брусчатку нашли при реконструкции, сохранили и вымостили несколько участков.

"Доставать старую брусчатку и снова её укладывать? Кому это надо? — задаётся вопросом Малов. — Другое дело, если бы речь шла о том, чтобы часть старого покрытия закрыть, например, небьющимся стеклом и показывать горожанам — мол, вот так дороги делали раньше. В том же, что делают, я не вижу никакой культурной связи и смысла". Кроме того, сама идея замены асфальта плиткой не очень хороша: плитка стоит в два раза дороже, менее пригодна для ремонта, а для работы с ней просто отсутствуют необходимые профессиональные кадры.

Другие эксперты называют работы "показухой, на которой зарабатывают заинтересованные люди из мэрского окружения", а об удобстве простых москвичей не задумываются. К тому же на таких улицах, как Земляной Вал и Тверская, никогда не было никакой "исторической брусчатки", зато регулярно обнаруживаются дыры в плиточном покрытии. Встречаются и совсем абсурдные случаи: так, на пересечении Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара несколько видов плитки уложили частично прямо на брусчатку. А о плохом качестве плитки и ее укладке в блогах говорят с 2011 года, однако власти на это внимания не обращают.

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