Последний день октября установил рекорд по осадкам

31 октября 2017 г. Дождь и снег ожидают столицу до конца недели

В Москве ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура будет снижаться до отрицательных значений. Непогода сохранится в городе до конца недели. сильные осадки ожидаются и в течение нынешнего дня.