Последний день октября установил рекорд по осадкам

Октябрь в Москве завершился новым суточным рекордом по осадкам. Как сообщили ТАСС в столичном Метеобюро, во вторник в городе выпало 23 миллиметра осадков, или почти 40% месячной нормы. Прежний рекорд в 18 миллиметров был установлен в 2012 году.
Всего с начала месяца в Москве выпало 92 миллиметра осадков, или 155% октябрьской нормы, которая составляет 59 миллиметров. По данным синоптиков, со среды, 1 ноября, осадки будут небольшими, однако температура при этом будет снижаться до отрицательных значений. Непогода сохранится в городе до конца недели
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