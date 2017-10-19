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Последний день октября установил рекорд по осадкам
1 ноября 2017 г. | Время публикации 08:44 | Последние изменения 11:18
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Октябрь в Москве завершился новым суточным рекордом по осадкам. Как сообщили ТАСС в столичном Метеобюро, во вторник в городе выпало 23 миллиметра осадков, или почти 40% месячной нормы. Прежний рекорд в 18 миллиметров был установлен в 2012 году.

Всего с начала месяца в Москве выпало 92 миллиметра осадков, или 155% октябрьской нормы, которая составляет 59 миллиметров. По данным синоптиков, со среды, 1 ноября, осадки будут небольшими, однако температура при этом будет снижаться до отрицательных значений. Непогода сохранится в городе до конца недели.
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