Активисты ОНФ взяли на контроль еще один дом, где затянулся капремонт

4 октября 2017 г. Пуск отопления обернулся потопами в подъездах и квартирах домов в Хамовниках, где прошел капремонт

Жители Хамвоников в соцсетях массово жалуются на аварии, вызванные, по их мнению, некачественным или незаконченным капремонтом. При подаче тепла трубы лопаются, подъезды и квартиры заливает кипятком и жижей.