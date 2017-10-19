Активисты ОНФ взяли на контроль еще один дом, где затянулся капремонт

Представители московского штаба Общероссийского народного фронта взяли на контроль ситуацию с затянувшимся капитальным ремонтом дома на Самотечной улице. Как сообщается на сайте движения
, работы по программе капитального ремонта дома 17 по Самотечной улице начались еще в мае и должны были быть окончены до конца октября текущего года, однако результатов нет до сих пор.
"То, что мы увидели – это катастрофа. Это касается и текущего содержания дома, и проведения капитального ремонта, - заявил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов. - Внутри дома – открытые коммуникации, электрические провода просто висят. Кому-то пришло в голову покрыть краской керамическую плитку. Я уже давно такого не видел. При этом людям говорят, что капитальный ремонт практически завершен".
По оценкам экспертов ОНФ, на момент проведения рейда фасадные работы выполнены примерно на 15%, а сам ремонт проводится некачественно и с нарушением проекта. Так, коммуникации покрашены прямо по ржавчине, для замены труб радиаторов отопления были частично вскрыты стены, и приводить их в надлежащий вид никто не торопится. Трубы на чердаке не утепляют, и при наступлении морозов они могут просто лопнуть, однако на это никто не обращает внимания. Управляющая компания также не реагировала ни на низкое качество, ни на срыв сроков работ: члены движения намерены взять вопрос на контроль и провести повторный рейд в ноябре.
Подобные случаи в столице не редкость, а проблемы жильцов не кончаются и после капремонта. Так, после скандала вокруг дома номер 3 по 3-й Фрунзенской улице были уволены
сразу несколько чиновников, отвечавших за реализацию программы капитального ремонта. Местным жителям пообещали, что работы будет проводить один из лучших подрядчиков, однако, как выяснилось, в доме кругом торчат оголенные провода под напряжением, в подвале вырван канализационный коллектор, а в батареях заглушены трубы, из-за чего невозможно запустить отопление. На трубах строители также сэкономили, результатом чего стали "вселенские" потопы в подъездах и квартирах. Потопами обернулся и запуск отопления в районе Хамовники
, где также прошел или продолжается капитальный ремонт.