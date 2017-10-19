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Москвичи хотят получать SMS-уведомления о городских авариях и терактах
1 ноября 2017 г. | Время публикации 13:14
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Москвичи хотели бы получать SMS-предупреждения от МЧС, в особенности если они касаются терактов, аварий с выбросом опасных веществ и внезапных обрушений зданий. Об этом свидетельствует опрос исследовательского агентства Magram Market Research, на который ссылается "Российская газета".

Согласно опросу, больше всего москвичи боятся терактов (74%), аварий с выбросом опасных веществ (48%), внезапных обрушений зданий (45%). Немного меньше опасений вызывают эпидемии (38%), пожары (34%), землетрясения (24%) и транспортные аварии (23%). 91% москвичей хотят быть в курсе ухудшения погоды, причем речь идет не только об усилении порывов ветра и надвигающейся грозе, но и об авариях с выбросом опасных веществ. Еще 80% хотят, чтобы МЧС информировало их о терактах, а 68% нуждаются в информации об эпидемиях. Также большинству опрошенных важно получать информацию об авариях с городским транспортом и ДТП, способных затруднить дорожное движение. Гололед, высокая солнечная активность, нашествие клещей интересуют 56% москвичей.

Также горожанам важно как можно быстрее рассказать близким о своей безопасности - 53% опрошенных считают очень полезной возможность оперативно сообщать об этом своим контактам через социальные сети. Напомним, вопрос оперативного экстренного оповещения горожан стал предметом разбирательства столичных властей после урагана 29 мая, в результате которого погибли 11 человек. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.

Несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме, пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что претензии по поводу несвоевременного оповещения следует предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее о неблагоприятной ситуации и проинформировать москвичей.

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