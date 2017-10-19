Гидрометцентр пообещал москвичам теплые ноябрьские праздники Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон, принесший сильные осадки, холодную и ветреную погоду на европейскую территорию России, уже начинает отступать: ему на смену приходит область высокого давления. В результате количество осадков в ближайшие дни будет уменьшаться: погода станет малооблачной, солнечной, теплой, а ветер - слабым.



В пятницу, 3 ноября, ночью ожидается до минус 4 градусов, днем около нуля. Также не исключен небольшой снег. В День народного единства, 4 ноября, столбики термометров днем перейдут через нулевую отметку и поднимутся до плюс 3 градусов, а местами - до плюс 5. "Разгон облаков не потребуется", - добавил Вильфанд.



В воскресенье и понедельник будет тепло, малооблачно и без осадков, весь снежный покров уйдет. Во вторник, 7 ноября, существенных изменений также не ожидается. Температура при этом поднимется до плюс 6-8 градусов. Предстоящие праздничные выходные в Москве будут погожие и теплые, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, вторая пятидневка ноября будет отличным временем для завершения работы на даче для тех, кто не успел это сделать до октябрьского ненастья.Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон, принесший сильные осадки, холодную и ветреную погоду на европейскую территорию России, уже начинает отступать: ему на смену приходит область высокого давления. В результате количество осадков в ближайшие дни будет уменьшаться: погода станет малооблачной, солнечной, теплой, а ветер - слабым.В пятницу, 3 ноября, ночью ожидается до минус 4 градусов, днем около нуля. Также не исключен небольшой снег. В День народного единства, 4 ноября, столбики термометров днем перейдут через нулевую отметку и поднимутся до плюс 3 градусов, а местами - до плюс 5. "Разгон облаков не потребуется", - добавил Вильфанд.В воскресенье и понедельник будет тепло, малооблачно и без осадков, весь снежный покров уйдет. Во вторник, 7 ноября, существенных изменений также не ожидается. Температура при этом поднимется до плюс 6-8 градусов.



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