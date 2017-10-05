Оппозиционные мундепы пожаловались на "унизительные" районные бюджеты

26 сентября 2017 г. Соцсети возмутило решение бывших мундепов Хамовников поощрить себя и главу округа перед уходом

Проигравший выборы состав депутатов вынес на заседание вопрос о своем поощрении за сентябрь, а также о назначении квартальной премии главе муниципального округа. Нарушения в этом нет, но решение "позорное", считают москвичи.