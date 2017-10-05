Оппозиционные мундепы пожаловались на "унизительные" районные бюджеты

Муниципальный депутат столичного района Зюзино Константин Янкаускас призвал городские власти передать местным советам часть налоговых отчислений. По его словам, нынешний порядок распределения бюджетных средств является "унизительным" как для москвичей, так и для самой мэрии. Соответствующее заявление Янкаускас озвучил в рамках "Конгресса независимых муниципальных депутатов" днем 1 октября.
"Не меньше трети подоходного налога должно оставаться в московских бюджетах. Но это не единственное предложение. У нас сейчас вводится налог на имущество физических лиц, грубо говоря, на наши квартиры. Вторым нашим безусловным требованием должно быть, чтобы этот налог целиком зачислялся в местный бюджет", - подчеркнул оппозиционер (цитата по ТАСС).
Янкаускас отметил, что в настоящее время 1600 муниципальных депутатов Москвы распределяют 0,7 процента бюджета города. Он назвал такой порядок "чудовищно неэффективным".
"Конгресс независимых муниципальных депутатов" был созван по инициативе депутата из Красносельского района, сопредседателя движения "Солидарность" Ильи Яшина. Участники намерены добиться расширения полномочий муниципальных депутатов и отмены муниципального фильтра при выдвижении кандидатов в мэры Москвы.
Примечательно, что крохотные бюджеты не мешали предыдущим муниципальным депутатам тратить значительные деньги на сомнительные нужды. Так, в Красносельском районе при годовом бюджете в 13,5 миллиона рублей глава муниципального округа тратил 700 тысяч рублей в год на автомобиль с личным водителем. А в Бутырском районе
и в Хамовниках
мундепы перед уходом решили поощрить сами себя.
Напомним, что после прошедших в сентябре муниципальных выборов, многие представители оппозиции выступили
за создание коалиции из независимых муниципальных депутатов. "Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный "клуб председателей". Если станем держаться вместе, будет проще выдерживать давление мэрии и добиваться результатов", - отмечал Яшин. Схожу идею озвучивал и оппозиционер Дмитрий Гудков, который намерен побороться за пост мэра Москвы. Он предложил создать ассоциацию муниципальных депутатов "для всех желающих, кроме единороссов".