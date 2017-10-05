В центре Москвы начали рушить еще один дом эпохи конструктивизма Рубрики: Архитектура

NVO / Wikimedia Commons



"Начался снос дворовых крыльев очередного дома эпохи конструктивизма. Самая интересная его часть - планировка двора, именно двор и уничтожают. Там композиция из нескольких полукруглых крыльев здания разных радиусов. Дом почти неизвестен общественникам и специалистам, не охраняется как памятник", - рассказал Фролов.



Уничтожение еще одного здания эпохи конструктивизма вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. "Ну что за уроды и варвары. Уничтожается самое лучшее и уникальное. Весь "изюм" стремятся повыковыривать из города. И как уже не поверить, что все это не заговор", - возмущается один из пользователей. Москвич Борис Бочарников, в свою очередь, отметил, что этот дом является ярким примером "неоклассического мышления в рамках эстетики авангарда". Большинство горожан сошлось во мнении, что снос этого здания станет большой потерей для российской столицы.







Утром в воскресенье, 1 октября, в столичном районе Хамовники рабочие начали разрушать очередной памятник эпохи конструктивизма - дом номер 7 по Зубовской улице, построенный по проекту Дмитрия Иофана. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Александр Фролов."Начался снос дворовых крыльев очередного дома эпохи конструктивизма. Самая интересная его часть - планировка двора, именно двор и уничтожают. Там композиция из нескольких полукруглых крыльев здания разных радиусов. Дом почти неизвестен общественникам и специалистам, не охраняется как памятник", - рассказал Фролов.Уничтожение еще одного здания эпохи конструктивизма вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. "Ну что за уроды и варвары. Уничтожается самое лучшее и уникальное. Весь "изюм" стремятся повыковыривать из города. И как уже не поверить, что все это не заговор", - возмущается один из пользователей. Москвич Борис Бочарников, в свою очередь, отметил, что этот дом является ярким примером "неоклассического мышления в рамках эстетики авангарда". Большинство горожан сошлось во мнении, что снос этого здания станет большой потерей для российской столицы.



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