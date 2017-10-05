Полиция разогнала митинг метростроевцев, которым не выплачивают зарплату

21 марта 2017 г. Остающиеся без зарплат уже три месяца строители метро начали подавать иски в суд

Более сотни метростроителей не получают зарплат от компании "Ингеоком". С прошлой недели они начали подавать иски в суд, а сегодня объявили о прекращении работы. Впрочем, в профсоюзе говорят, что на объекты строители все-таки вышли.