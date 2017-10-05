Полиция разогнала митинг метростроевцев, которым не выплачивают зарплату

В воскресенье днем полиция разогнала митинг в поддержку оставшихся без заработной платы рабочих компании "Ингеоком", участвовавших в расширении столичного метрополитена, строительстве МЦК и реконструкции стадиона "Лужники". Как передает портал "ОВД-Инфо"
, акция проходила возле здания правительства Москвы.
По данным правозащитников, в общей сложности были задержаны 16 человек. В автозаках, помимо метростроевцев, оказались члены "Революционной рабочей партии", а также активисты "Левого блока". Их направили в отделение полиции Пресненского района в центре города.
Были задержаны Александр Зимбовский, Владимир Мушаев, Олег Пятничко, Алексей Кобаидзе, Вячеслав Попов, Данила Свирков, Сулеймон Абдулоев, Зайниддин Асоев, а также еще несколько человек, у которых названы только фамилии: Каинов, Хайритдинов, Баротов, Пискунов, Сафоров, Халиков, Наврузи и Шафиев.
Ранее активист Александр Зимбовский рассказал "Эху Москвы"
, что рабочие собирались прийти сегодня к зданию столичного правительства в надежде добиться справедливости в вопросе выплат заработной платы. До этого они обращались в другие инстанции, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Отметим, что история с невыплатой зарплаты сотрудникам "Ингеоком" тянется уже многие месяцы
. В марте этого года обделенные рабочие объявили забастовку и начали подавать иски в суд. В то же время заместитель гендиректора "Ингеокома" Кирилл Петров утверждал, что никаких долгов перед работниками у компании нет, а смотреть надо в сторону ее субподрядчиков. Подобные схемы с использованием субподрядчиков встречаются при строительстве метро регулярно. Это позволяет крупным фирмам избегать серьезных наказаний.