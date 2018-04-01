В Москву со среды вернется солнце, а к четвергу потеплеет до 15 градусов Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Дожди уйдут из столицы, начиная со среды, а уже в четверг воздух прогреется до 15 градусов. О том, какая погода ждет москвичей в предпасхальную неделю, ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



"Погода будет уже более антициклональная, с солнышком. Мы прогнозируем, что и сегодня, и завтра небольшие дожди будут выпадать, а в среду, четверг, пятницу их вероятность небольшая, и солнышко будет. Это будет симпатично", - рассказал глава Гидрометцентра.



В понедельник в Москве ожидается около 10 градусов тепла, во вторник ненадолго произойдет умеренное понижение температуры до 4 градусов. "Весна пришла, хотя, конечно, не такая устойчивая", - заметил Вильфанд. В среду ночные температуры вернутся к нулевым значениям, но днем воздух прогреется до 7-9, а по области до 10 градусов тепла. А в четверг и пятницу ожидаются "совсем приятные для слуха" температуры - от 10 до 15 градусов тепла.



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