

Роспотребнадзор дал москвичам рекомендации по выбору продуктов к пасхальному столу Рубрики: Праздники

Global Look Press



Так, при покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Для окрашивания яиц лучше использовать луковую шелуху или пищевые красители.



При покупке готового кулича нужно проверить его состав и внешний вид. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей. Рекомендуется отдать предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам.Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.



Выбирая творог для приготовления пасхи, необходимо обратить внимание на цвет и запах, а также маркировку продукта. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, которая обеспечивает сохранность продукта, и на маркировку.



Кроме того, Роспотребнадзор советует не приобретать продукты в мелких торговых точках, которые осуществляют продажу скоропортящихся молочных продуктов и яиц, так как совместная реализация этих продуктов не допускается. При выборе продуктов следует обратить внимание на дату производства, состав продукта, сроки годности, условия хранения, сведения об изготовителе. Во время праздника также рекомендуется чередовать жирные и жареные блюда с овощами и не злоупотреблять алкогольными напитками.



Накануне Пасхи Роспотребнадзор дал жителям Москвы рекомендации по выбору яиц и куличей. На сайте ведомства напомнили, что продукты к пасхальному столу должны быть свежими и содержать только натуральные ингредиенты.Так, при покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Для окрашивания яиц лучше использовать луковую шелуху или пищевые красители.При покупке готового кулича нужно проверить его состав и внешний вид. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей. Рекомендуется отдать предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам.Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.Выбирая творог для приготовления пасхи, необходимо обратить внимание на цвет и запах, а также маркировку продукта. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, которая обеспечивает сохранность продукта, и на маркировку.Кроме того, Роспотребнадзор советует не приобретать продукты в мелких торговых точках, которые осуществляют продажу скоропортящихся молочных продуктов и яиц, так как совместная реализация этих продуктов не допускается. При выборе продуктов следует обратить внимание на дату производства, состав продукта, сроки годности, условия хранения, сведения об изготовителе. Во время праздника также рекомендуется чередовать жирные и жареные блюда с овощами и не злоупотреблять алкогольными напитками.



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