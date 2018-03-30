Новая часть полигона "Ядрово" под Волоколамском будет принимать только местный мусор

2 апреля 2018 г. Полицейские отпустили задержанных участников автопробега против полигона "Ядрово"

Сотрудники полиции задержали от 12 до 18 участников автопробега и более пяти часов удерживали их в "кармане" на Новорижском шоссе. В отношении одного из них составлен протокол об административном нарушении.