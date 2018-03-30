Новая часть полигона "Ядрово" под Волоколамском будет принимать только местный мусор

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе и проконтролировал работы по дегазации и откачке фильтрата со свалки. Он заявил, что владельцы полигона должны понести "серьезную ответственность" за допущенные нарушения, сообщается в Тelegram-канале
пресс-службы главы региона.
Воробьев отметил, что работа на полигоне "Ядрово" ведется круглосуточно. "Идет борьба и днем, и ночью. МЧС помогает очень здорово. Специально закуплены аэрозоли, ранцы. Если происходит разрыв в теле полигона, то он максимально тампонируется. Сегодня ветрено, соответственно, проблем не возникает. Но угроза такая, увы, существует. Здесь зарекаться нельзя", - сказал губернатор.
Он призвал жителей Волоколамска "с пониманием отнестись к сложившейся ситуации" и дождаться начала дегазации полигона, которая позволит существенно снизить неприятный запах и негативное влияние на окружающую среду. Ранее в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщали, что оборудование для дегазации должно быть поставлено 14 апреля.
В теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта свалки будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата, рассказал глава минэкологии региона Александр Коган. По данным ведомства, к дегазации готова треть тела полигона.
Новая рабочая карта полигона должна была появиться только в 2019 году, однако после событий последнего месяца ее решили открыть в течение двух недель. Пресс-служба губернатора сообщает, что на вторую карту будет приезжать только "местный" мусор с прилегающих районов.
"Мы поставим обязательным условием здесь - сделать мусоропереработку. Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты. Они приступили к оплате контракта по очистным сооружениям, которых здесь не было с самого начала существования полигона. Задача - сделать очистную станцию, чтобы убрать весь фильтрат", - приводятся в Тelegram-канале слова Воробьева.
Напомним, с начала марта в Волоколамске проходят постоянные митинги за закрытие свалки "Ядрово". 6 марта на полигоне был введен режим ЧС, хотя жители требовали ввести его по всему району. Ситуация обострилась 21 марта, когда в местную больницу прямо с уроков поступили десятки школьников с различными недомоганиями. В ночь перед этим на полигоне произошел выброс свалочного газа. За неделю к врачам обратилось более 500 человек
, большинство из них дети. Врачи, по официальным данным, не подтвердили
связь между плохим самочувствием жителей и выбросами газа.
На стихийном митинге около больницы 21 марта жители напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и закидали снежками губернатора Воробьева. Вскоре после этого Гаврилов был отправлен в отставку. Воробьев поручил провести работы, необходимые для ликвидации неприятных запахов, до 15 июня. Желающих начали отправлять в санатории и оздоровительные детские лагеря.
30 марта, после очередного стихийного митинга возле полигона, в Волоколамске ввели режим повышенной готовности к ЧС
. Жителям выдали респираторы и маски. В минувшие выходные в Волоколамске снова прошел массовый митинг
с требованием закрыть полигон и отправить губернатора Подмосковья в отставку. Несколько активистов были задержаны. После митинга волоколамцы устроили автопробег
, что тоже обернулось задержаниями.