Двух активных противников свалки "Ядрово" под Волоколамском арестовали на 15 и 14 суток

Истринский городской суд арестовал на 15 суток волоколамского активиста Артема Любимова, одного из организаторов акций против мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщил в Twitter
юрист Денис Кунаев. Он отметил, что это максимальное наказание по статье 19.3 КоАП о неповиновении требованию сотрудника полиции.
Любимова задержали вечером 31 марта, когда он ехал из Волоколамска в Москву. Инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска без объяснения причин остановили его машину для досмотра. После этого активиста доставили в ОВД Истры, где Любимов объявил голодовку.
"Из дела следует, что в полицию был звонок от некоего Иванова о том, что Артем готовит беспорядки на митинге
, поэтому задержали и 19.3, поскольку он "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел", - пишет Кунаев. В материалах также указано, что полиция искала в машине Любимова оружие. Свидетель рассказал в суде, что активист не препятствовал действиям полиции и выполнял их требования, однако это не помогло.
Кроме того, Истринский городской суд арестовал на 14 суток активиста Андрея Жданова, задержанного 1 апреля во время автопробега против мусорного полигона "Ядрово". Как уточнила "ОВД-Инфо"
его подруга, Жданова признали виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).
Напомним, в минувшие выходные в Волоколамске прошел очередной массовый митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово", с которым волоколамцы связывают свое плохое самочувствие, и отправить губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в отставку. Несколько активистов были задержаны. Сразу после митинга активисты устроили автопробег, что тоже обернулось задержаниями.