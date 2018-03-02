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Студенты МГУ и жители нескольких районов Москвы проведут митинг против фан-зоны ЧМ-2018
2 апреля 2018 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Студенты МГУ подали заявку на проведение 14 апреля совместного митинга с "Союзом жителей Гагаринского района", "Коалицией в защиту Воробьевых гор", а также жителями соседних районов, экологами и градозащитниками за перенос Фестиваля болельщиков ФИФА. Об этом корреспонденту портала mbk.sobchakprotivvseh.ruрассказали в инициативной группе.

Как сообщается в Telegram инициативной группы, митинг намечен на 14 апреля с 14:00 до 18:00 рядом с кампусом МГУ – на площадке в парке 40-летия ВЛКСМ на пересечении Вернадского и Ломоносовского проспектов. Заявленная численность мероприятия – до 500 человек.

Активисты обвиняют организаторов "Фестиваля болельщиков" Чемпионата мира по футболу-2018 в нарушении требований ФИФА при выборе площадки на Воробьевых горах. По мнению инициативной группы, организаторы фан-зоны не учли мнение местных жителей и студентов при выборе площадки, что было необходимо в соответствии со Стратегией ЧМ-2018. "Мы намерены привлечь внимание к проблемам, возникшим из-за решения столичных властей и Оргкомитета "Россия-2018" о размещении фан-зоны на 25 тысяч болельщиков у Главного здания МГУ: нарушения прав студентов, аспирантов, сотрудников МГУ и жителей соседних районов, транспортного коллапса из-за размещения фан-зоны и стадиона на одной ветке метрополитена, угрозе нанесения ущерба памятнику садово-паркового искусства "Парк МГУ имени Ломоносова", в котором собираются проводить Фестиваль болельщиков, и природному заказнику "Воробьевы горы", который уже и так серьезно пострадал из-за строительства канатной дороги и декоративной подсветки к Чемпионату мира-2018", - заявили активисты. По их словам, оргкомитет "Россия-2018" и правительство Москвы продолжают игнорировать мнение тысяч студентов и преподавателей МГУ, публично заявляя, что перенос фан-зоны с Воробьевых гор якобы невозможен, одновременно продолжая уничтожать природный заказник под инфраструктурные проекты для развлечения болельщиков и красивую картинку для трансляций. "Мы считаем, что единственная возможность, при которой Фестиваль болельщиков успешно состоится в Москве – это его проведение на альтернативной площадке", - заявляют активисты.

Столичные власти уже четыре раза отказывали активистам в проведении пикетов. В качестве причин обычно указывается нарушение сроков подачи документов о согласовании. До этого студенты пытались донести свою позицию руководству МГУ, но безуспешно. Ректор Виктор Садовничий так и не нашел возможности лично встретиться с недовольными, а в деканатах протестующих студентов называют "бандитами" и обвиняют в бунте против государственного строя.
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