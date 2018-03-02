Студенты МГУ и жители нескольких районов Москвы проведут митинг против фан-зоны ЧМ-2018

29 марта 2018 г. Власти Москвы в четвертый раз не согласовали пикеты против футбольной фан-зоны МГУ

Пикеты планировалось провести 31 марта на выходе из северного вестибюля станции метро "Университет". В префектуре ЗАО заявили, что в выходные там уже якобы запланировано другое мероприятие. Префектура ЮЗАО тоже отказала.