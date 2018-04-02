Активистку c "картонным Слуцким" задержали возле Госдумы

Полиция задержала возле Госдумы участницу одиночного пикета против домогательств, сооснователя проекта взаимопомощи для женщин "Проект W" Алену Попову. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
.
"Я стояла с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: "Я руки не распускаю, если только чуть-чуть". Ко мне подошли сотрудники полиции, попросили предъявить паспорт и сказали, что с таким слоганом здесь стоять нельзя", - отметила Попова. По ее словам, полицейские заявили, что "здесь вообще сегодня стоять нельзя", начали применять силу, затащили активистку в автозак и отвезли в ОВД Тверского района.
"Честно говоря, я думала, что Слуцкий погуляет по мск, а он поехал сразу в ОВД) смотрится он тут идеально. Вот сотрудники полиции визуализировали желаемое. Теперь Слуцкий в автозаке, Слуцкий в отделении-песня прямо!" - пишет Попова в Facebook
.
Как стало известно радиостанции "Говорит Москва"
, активисты намерены в течение недели провести серию пикетов против домогательств с участием картонной фигуры депутата Леонида Слуцкого. По словам организаторов, картонный Слуцкий "поездит в метро, сходит в кафе, постоит, посмотрит достопримечательности Москвы". Одна из таких акций должна пройти на Манежной площади 3 апреля, однако о том, согласована ли акция, ничего не известно.
О домогательствах со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого в начале марта заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе
, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Они обратились с жалобой в комиссию Госдумы по этике. Также обращение направила телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак.
В комиссии Госдумы по этике 21 марта рассмотрели жалобы журналисток в закрытом режиме, но никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашли
. Члены комиссии обвинили представительниц СМИ в "спланированном характере" действий и встали на сторону депутата.
После этого многие СМИ полностью или частично отказались от работы с Думой. Бойкот, в частности, объявили RTVI, радиостанция "Эхо Москвы" , телеканал "Дождь" и РБК, "Коммерсант". Сам Слуцкий первое время отказывался комментировать обвинения в харассменте, но 8 марта поздравил женщин с праздником и заодно извинился
перед теми из них, кому "причинил любые переживания".