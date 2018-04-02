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Активистку, задержанную за пикет с картонным Слуцким возле Госдумы, отпустили без протокола
2 апреля 2018 г. | Время публикации 17:06 | Последние изменения 17:38
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Активистку Алену Попову, задержанную возле Госдумы с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого за одиночный пикет против сексуальных домогательств, отпустили без составления протокола. "Выпустили из ОВД. Провели профилактическую беседу", - сообщила она в Facebook.

После этого Попова вернулась к зданию Госдумы и провела там еще час на пикете. Новые акции против сексуальных домогательств запланированы на 3 апреля. В то же время у здания на Охотном Ряду прошли пикеты в поддержку Слуцкого, организованные молодежными провластными организациями.





Скандал вокруг главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого разгорелся в конце февраля, когда несколько журналисток парламентского пула рассказали "Дождю", что стали жертвами домогательств со стороны депутата. Позднее о домогательствах Слуцкого открыто заявили заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и журналист ВВС Фарида Рустамова.

За журналисток вступилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, также рассказав о неподобающем поведении Слуцкого. 21 марта думская комиссия рассмотрела жалобу Рустамовой и Жук на домогательства, но сочла обвинения необоснованными и не нашла нарушений в поведении парламентария. После этого решения несколько десятков СМИ объявили Госдуме и лично Слуцкому полный или частичный бойкот, за что были лишены аккредитации на работу в нижней палате парламента.

Блогеры выяснили, что Слуцкий также систематически нарушает правила дорожного движения, передвигаясь по Москве на своем автомобиле Mercedes-Maybach S500. С июня 2017 года по март 2018 года он получил 879 штрафов на общую сумму почти два миллиона рублей. Среди распространенных нарушений - превышение скорости, езда по встречной полосе, обочине и полосе для общественного транспорта, неправильная парковка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Слуцкого "данью моде", имея в виду скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого множество женщин обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Этих женщин представитель Кремля сравнил с проститутками. Говоря конкретно о ситуации со Слуцким, Песков отметил, что его обвинила в приставаниях "конкретная женщина", и задался вопросом, почему она не обратилась после этого в полицию.
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