Активистку, задержанную за пикет с картонным Слуцким возле Госдумы, отпустили без протокола

2 апреля 2018 г. Активистку c "картонным Слуцким" задержали возле Госдумы

Полиция задержала возле Госдумы участницу одиночного пикета против домогательств Алену Попову. В течение недели активисты намерены провести серию пикетов против домогательств с участием картонной фигуры депутата Леонида Слуцкого.