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Полицейские отпустили задержанных участников автопробега против полигона "Ядрово"
2 апреля 2018 г. | Время публикации 08:26
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Полиция отпустила всех задержанных ранее участников автопробега против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя инициативной группы активистов.

В полицейский участок задержанных не доставляли. "Всех задержанных участников автопробега полиция более пяти часов удерживала в "кармане" на Новорижском шоссе, сейчас всех отпустили", — сказал собеседник агентства. По его словам, задержанных было от 12 до 18 человек. В отношении одного из активистов, который был задержан после митинга, составили протокол по статье 20.2. КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Накануне в инициативной группе сообщили о задержании на Новорижском шоссе 12 участников автопробега. По словам правозащитника Эдуарда Рудыка, машины участников автопробега были заблокированы дорожно-патрульной службой и Росгвардией. Сотрудники правоохранительных органов переписывали данные машин и фотографировали их. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в блокировке не участвовали.

1 апреля в Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона "Ядрово", в котором, по оценке мэра города Петра Лазарева, приняли участие около шести тысяч человек. Жители района выступили против открытия второго полигона и мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода, а также потребовали отставки главы Подмосковья Андрея Воробьева, открытия конкурса на избрание главы Волоколамского района и избрания на его должность местного жителя. Сообщается, что 14 апреля по всему Подмосковью состоятся протестные акции против мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов. После акции часть участников митинга устроила автопробег, направившись в сторону Москвы.
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