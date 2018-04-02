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"Яхту Сталина" превратят в музей канала имени Москвы
2 апреля 2018 г. | Время публикации 09:05
Рубрики: Культура  
 
Moscow-Live.ru
ФГБУ "Канал имени Москвы" выкупит у Московского речного пароходства теплоход "Максим Горький", построенный в 1934 году и известный как "яхта Сталина". Судно планируется отреставрировать, пришвартовать в парке Горького и сделать из него музей, посвященный истории канала. В пароходстве идею судна-музея сочли хорошей, но лишь в качестве образовательного проекта, сообщает "Коммерсант".

ФГБУ "Канал имени Москвы" выкупит теплоход "Максим Горький" у Московского речного пароходства за 20 миллионов рублей, сделка будет закрыта до 19 апреля. Ранее сообщалось о возможной продаже теплохода, основным претендентом на его покупку считалось азербайджанское Каспийское морское пароходство. Однако глава "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин заявил, что "судно имеет историческую ценность, его важно сохранить в культурном активе страны как память об эпохе грандиозных строек". Он пояснил, что "Максим Горький" планируется установить на приколе на набережной ЦПКиО имени Горького с возможностью отшвартовки и эксплуатации на реке. "Внутренние интерьеры воссозданы близко к тем, что были, мы трогать их не будем, а что утрачено - постараемся восстановить", - добавил он.

Министр транспорта Максим Соколов уже обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением провести теплоход к парку под мостами, и модернизировать его под музей истории канала: на борту теплохода планируется демонстрировать хроники, современные технологии, транслировать советские фильмы. По предварительным оценкам, реконструкция может обойтись в 50 миллионов рублей, ФГБУ ведет переговоры с инвестором. Открыть музей планируется в апреле 2019 года.

Эксперты отмечают, что реализация идеи должна представлять собой образовательный проект, и теплоход необходимо дополнить музейными экспонатами, что не требует больших инвестиций. А с учетом расположения в парке Горького проект со временем может оказаться вполне доходным.

Теплоход был построен в 1934 году на нижегородской верфи "Красное Сормово" и неофициально считался личным теплоходом Сталина. В разные годы на нем отдыхали представители высшего руководства СССР — от Лаврентия Берии до Леонида Брежнева. Мебель и предметы интерьера для лайнера создавались по индивидуальным чертежам в стиле сталинского ампира. В 1960-е годы теплоход стали использовать для перевозки москвичей на пляжи в Подмосковье, а затем как прогулочное судно. До 2015 года "яхту Сталина" использовали для банкетов и приема правительственных делегаций, а в 2016 году законсервировали.

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