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Посещаемость торговых центров в столичном регионе снизилась на 20% из-за пожара в Кемерово
2 апреля 2018 г. | Время публикации 10:29 | Последние изменения 14:06
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В Москве и Подмосковье в выходные 31 марта и 1 апреля на 10−20% снизилась посещаемость торговых центров. Как сообщает "Коммерсантъ", участники рынка связывают спад посещаемости с новостями о пожаре в Кемерово и с массовыми призывами бойкотировать торговые центры в субботу 31 марта.

31 марта ТРЦ "Торговый квартал в Домодедово" посетило на 10% покупателей меньше, чем обычно, рассказала коммерческий директор управляющей компании Индира Шафикова. В ту же субботу на 10% снизилась посещаемость ТРЦ "Зеленопарк", хотя в предыдущие дни недели компания отмечала прирост потока покупателей на 20%. В ТРЦ "Ривьера" спад посещаемости в субботу оценили в 20%.

Эксперты связали спад с призывами бойкотировать торговые центры, которые распространялись в соцсетях с 27 марта. В частности, через различные мессенджеры в массовом порядке передавались тексты следующего содержания: "Призываем объявить 31 марта бойкот всем торговым центрам! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированным чиновниками о безопасности, а перед горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП! Бойкотируйте торговые центры 31 марта в память о погибших людях в ТЦ "Зимняя вишня".

Негативные настроения покупателей из-за пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, стали одной из причин спада посещаемости.

- О разрушительном сеансе самобичевания за пристрастие к торговым центрам
- Комфортный протест, сидя в уютных тапочках на диване


При этом в магазины стали массово приходить активисты, которые снимали на видео эвакуационные выходы и пожарное оборудование. Некоторые из них советовали покупателям не ходить в торговые центры в эти дни. В большинстве случаев сотрудники службы безопасности компаний просили активистов покинуть центры.

В воскресенье, 1 апреля, чтобы восстановить покупательский поток, торговцы стали проводить маркетинговые акции. Некоторые Telegram-каналы сообщили о специальных скидках у многих ритейлеров 30−31 марта,однако официально эту информацию не подтвердили. Также ТЦ планируют провести с покупателями разъяснительную работу и информировать их, в частности, о том, что делать при пожаре и какие меры безопасности принимают в магазинах. При этом, несмотря на общий информационный фон, большинство клиентов не высказывают опасения относительно собственной безопасности.

После трагедии в Кемерово в столичных торгово-развлекательных центрах начались проверки, главным предметом которых стали кинозалы на верхних этажах: после ЧП некоторые москвичи решили повременить с походами в кино. Еще одна проблема, которой озаботились москвичи, связана с пожарными лестницами: как показывает проверка офисных зданий, гостиниц и жилых домов, пожарные лестницы очень давно не проверялись и практически неработоспособны, завалены мусором или просто срезаны. А в интернет-магазинах пожарной техники втрое выросли продажи огнетушителей и покрывал из негорючей ткани.

Комфортный протест, сидя на диване

Бойкот крупных торговых центров, объявленный в соцсетях 31 марта, нашел большое количество приверженцев, но вызвал и достаточно много негативных мнений. И не потому, что для многих так милы походы в ТЦ в выходные, а потому что подобные акции подменяют собой реальную помощь, реальные действия и реальные протесты.

Нет ничего "геройского" в том, чтобы отказаться на один день от шопинга или похода в кино. Нет никакого протеста в том, чтобы отказаться идти куда-то и уютно провести выходной дома или в другом месте.

Кроме того, есть еще один аргумент в бессмысленности подобного "бойкота": призыв лишить неродных денег собственников и управляющих торговых центров, наказать их рублем, не сработает, так как получают они прибыль с аренды сдаваемых помещений, не зависимо от выручки магазинов.























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