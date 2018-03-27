Посещаемость торговых центров в столичном регионе снизилась на 20% из-за пожара в Кемерово

30 марта 2018 г. В 40-этажном ЖК на севере Москвы не оказалось ни одного средства тушения огня: в случае пожара "шансов выжить нет"

ЖК "Северный парк" состоит из башен в 20, 30 и 40 этажей. Жители рассказали, что там нет даже минимальных средств защиты от огня, все системы уже несколько лет выведены из строя. Все надзорные органы и власти знают об этом, но ничего не делают.