Грудинин заявил, что пока не собирается бороться за Подмосковье: губернаторские выборы "еще хуже" президентских Рубрики: Общество

Global Look Press



31 марта Зюганов, говоря на пленуме партии о предстоящих в сентябре губернаторских выборах, пожелал Грудинину успехов. При этом он не уточнил, в рамках какой избирательной кампании и в каком статусе тот примет участие в выборах. Грудинин пояснил РБК, что Зюганова "не так поняли", и призвал не воспринимать слова лидера КПРФ всерьез.



"Может, он имел в виду, что он видит меня в качестве доверенного лица кандидата, человеком, поддерживающим общую политику партии? Но я не говорил, и он не говорил, что я участвую в выборах как кандидат", - сказал Грудинин. Он признался, что "хотел бы быть президентом", но пока планирует лишь оставаться директором подмосковного совхоза имени Ленина.



Слухи о губернаторских амбициях Грудинина ходят в СМИ еще с прошлого года, но высшее руководство КПРФ ни разу напрямую не подтвердило эту информацию. По итогам выборов президента Грудинин занял второе место, набрав 11,77 процента голосов. Кампания кандидата от КПРФ сопровождалась скандальными сюжетами в СМИ о его зарубежных счетах и недвижимости, а также о конфликте с пайщиками совхоза.



Между тем еще один бывший претендент на пост президента страны, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, заявил, что готов снова побороться за кресло мэра Москвы. В 2013 году он был выдвинут кандидатом на эту должность, но не смог зарегистрироваться из-за несвоевременной подачи документов.



Политик отметил, что партия однозначно выдвинет кандидата в Москве. "Вопрос моего участия будет решать пленум, политбюро ближе к ситуации", - сказал Сурайкин



Напомним, кандидатам в мэры для регистрации необходимо заручиться поддержкой 110 депутатов в трех четвертях муниципальных образований. Такое количество депутатских мест есть только у "Единой России". "Сейчас мы ведем переговоры с депутатами, рассчитываем на их здравомыслие и поддержку", - сказал Сурайкин, слова которого приводит



По мнению политолога Бориса Макаренко, при участии в выборах мэра Москвы лидеру "Коммунистов России" гарантирован такой же процент голосов, какой он получил на президентских выборах. Сурайкин, напомним, набрал 0,68 процента голосов, заняв предпоследнее место. Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин сообщил, что пока не планирует участвовать в выборах губернатора Московской области вопреки недавнему заявлению лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова. Политик объяснил РБК , что губернаторские выборы "еще хуже" президентских, а пройти муниципальный фильтр сможет "только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один - не Грудинин".31 марта Зюганов, говоря на пленуме партии о предстоящих в сентябре губернаторских выборах, пожелал Грудинину успехов. При этом он не уточнил, в рамках какой избирательной кампании и в каком статусе тот примет участие в выборах. Грудинин пояснил РБК, что Зюганова "не так поняли", и призвал не воспринимать слова лидера КПРФ всерьез."Может, он имел в виду, что он видит меня в качестве доверенного лица кандидата, человеком, поддерживающим общую политику партии? Но я не говорил, и он не говорил, что я участвую в выборах как кандидат", - сказал Грудинин. Он признался, что "хотел бы быть президентом", но пока планирует лишь оставаться директором подмосковного совхоза имени Ленина.Слухи о губернаторских амбициях Грудинина ходят в СМИ еще с прошлого года, но высшее руководство КПРФ ни разу напрямую не подтвердило эту информацию. По итогам выборов президента Грудинин занял второе место, набрав 11,77 процента голосов. Кампания кандидата от КПРФ сопровождалась скандальными сюжетами в СМИ о его зарубежных счетах и недвижимости, а также о конфликте с пайщиками совхоза.Между тем еще один бывший претендент на пост президента страны, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, заявил, что готов снова побороться за кресло мэра Москвы. В 2013 году он был выдвинут кандидатом на эту должность, но не смог зарегистрироваться из-за несвоевременной подачи документов.Политик отметил, что партия однозначно выдвинет кандидата в Москве. "Вопрос моего участия будет решать пленум, политбюро ближе к ситуации", - сказал Сурайкин РИА "Новости" . При этом он признался, что пока неизвестно, удастся ли кандидату от партии преодолеть муниципальный фильтр.Напомним, кандидатам в мэры для регистрации необходимо заручиться поддержкой 110 депутатов в трех четвертях муниципальных образований. Такое количество депутатских мест есть только у "Единой России". "Сейчас мы ведем переговоры с депутатами, рассчитываем на их здравомыслие и поддержку", - сказал Сурайкин, слова которого приводит "Коммерсант" По мнению политолога Бориса Макаренко, при участии в выборах мэра Москвы лидеру "Коммунистов России" гарантирован такой же процент голосов, какой он получил на президентских выборах. Сурайкин, напомним, набрал 0,68 процента голосов, заняв предпоследнее место.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 марта 2018 г. Лидер КПРФ не исключил выдвижения Грудинина в губернаторы Московской области

Слухи о том, что экс-кандидат в президенты России может побороться и за пост губернатора Подмосковья, муссируются с прошлого года. Пленум КПРФ обсудит сентябрьские выборы на пленуме по итогам президентской кампании.

