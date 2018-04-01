Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра

1 апреля 2018 г. Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе

В понедельник днем температура в регионе составит плюс 10 -плюс 11 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, ночные температуры едва опустятся до нуля. Потепление продолжится и в остальные дни