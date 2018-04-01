Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра

В Москве и Московской области объявили о введении 2 апреля желтого уровня погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра
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"Желтый" уровень означает, что погода в регионе несет потенциальные риски.
Отмечается, что днем будет облачно, а также возможен небольшой дождь. Местами порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 апреля, в Москве ожидается до 10 градусов тепла.
Во вторник и среду температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, причем ночные температуры едва опустятся до нуля. В четверг и в пятницу днем ожидается потепление
до максимальных 12-16 градусов тепла, причем в пятницу в некоторых южных регионах Подмосковья термометры покажут до плюс 17 градусов. Ночные температуры останутся относительно низкими: в четверг минимум составит около нуля, в пятницу - от одного до трех градусов тепла.