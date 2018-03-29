NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
апреля
pda
Поиск
Архив

Следственный комитет начал проверку информации о нападении депутата-единоросса на художницу в Москве
2 апреля 2018 г. | Время публикации 14:40
Рубрики: Происшествия  
 
Мещанский район Москвы / Facebook
Следственный комитет начал проверку по факту нападения главы Мещанского муниципального округа Москвы Александра Закускина на художницу Елену Батову. Об этом пострадавшая рассказала телеканалу "Дождь". Она также опубликовала открытое письмо столичному мэру Сергею Собянину с просьбой публично осудить действия Закускина и потребовать эффективного расследования.

Напомним, вечером 26 марта Батова вместе со своим преподавателем, художником Андреем Смирновым, шла в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Студия расположена в подвале дома, где живет Закускин. Депутат преградил им дорогу в подворотне, "очень агрессивно начал говорить, что это "его территория", и все занятия должны быть в рабочее время, а сейчас вечер".

По словам Батовой, глава округа начал оскорблять художников и выталкивать из двора. При этом он схватил женщину за шарф и фактически стал душить. После инцидента художница обратилась в полицию и в больницу. Ей диагностировали травму шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.

Закускин назвал все обвинения провокацией. В своем посте на странице Мещанского района в Facebook он заявил, что "так называемые художники" якобы незаконно снимают помещение в подвале его дома. Батова со Смирновым, по его словам, "подняли истерику после просьбы обьяснить кто они такие и на каком основание пытаются попасть в подвал дома в вечернее время" (орфография сохранена).

Депутат также написал, что из-за "так называемых художников" в доме не раз отключалось отопление зимой, а сами они устраивают "ночные гулянья и пьянки до 6:00 утра". Закускин опубликовал запись с камеры наблюдения, якобы доказывающую "неадекватность" Смирнова и Батовой, однако на видео запечатлен только самый конец инцидента, когда Батова сфотографировала Закускина на свой телефон и начала звонить в полицию.

За художницу вступился политик Дмитрий Гудков. В комментариях к его посту о произошедшем несколько человек, ходивших в Варсонофьевский переулок на тренировки по айкидо, рассказали, что тоже сталкивались с Закускиным: "Он приходил и орал, чтобы мы выметались оттуда, когда задерживались на пару минут, не представлялся, хамил. Орал по поводу ответственных за зал лиц, кто его открывает и т.п. Руки тоже пытался распускать".

"За эту неделю мне написали несколько человек, также в последние годы ставших жертвами Закускина: и в аналогичных ситуациях, и в бизнес-конфликтах, где он, по их словам, пользовался своим положением", - пишет Батова в открытом письме мэру Москвы. Художница пожаловалась, что полиция бездействует и не дает хода ее заявлению, а Закускин грозит ей уголовным делом о клевете.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Муниципальный депутат-единоросс напал на художницу возле мастерской на "его территории"
29 марта 2018 г.
Муниципальный депутат-единоросс напал на художницу возле мастерской на "его территории"
Депутат напал на художницу в присутствии преподавателя, потребовав покинуть мастерскую. Получив отказ, он схватил женщину за шарф и попытался задушить. А после заявления в полицию обвинил потерпевшую и преподавателя в клевете.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.04.2018   15:46
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 2 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>