Следственный комитет начал проверку информации о нападении депутата-единоросса на художницу в Москве Рубрики: Происшествия

Мещанский район Москвы / Facebook



Напомним, вечером 26 марта Батова вместе со своим преподавателем, художником Андреем Смирновым, шла в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Студия расположена в подвале дома, где живет Закускин. Депутат преградил им дорогу в подворотне, "очень агрессивно начал говорить, что это "его территория", и все занятия должны быть в рабочее время, а сейчас вечер".



По словам Батовой, глава округа начал оскорблять художников и выталкивать из двора. При этом он схватил женщину за шарф и фактически стал душить. После инцидента художница обратилась в полицию и в больницу. Ей диагностировали травму шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.



Закускин назвал все обвинения провокацией. В своем посте на странице Мещанского района в



Депутат также написал, что из-за "так называемых художников" в доме не раз отключалось отопление зимой, а сами они устраивают "ночные гулянья и пьянки до 6:00 утра". Закускин опубликовал запись с камеры наблюдения, якобы доказывающую "неадекватность" Смирнова и Батовой, однако на видео запечатлен только самый конец инцидента, когда Батова сфотографировала Закускина на свой телефон и начала звонить в полицию.



За художницу вступился политик Дмитрий Гудков. В комментариях к его посту о произошедшем несколько человек, ходивших в Варсонофьевский переулок на тренировки по айкидо,



"За эту неделю мне написали несколько человек, также в последние годы ставших жертвами Закускина: и в аналогичных ситуациях, и в бизнес-конфликтах, где он, по их словам, пользовался своим положением", - пишет Батова в открытом письме мэру Москвы. Художница пожаловалась, что полиция бездействует и не дает хода ее заявлению, а Закускин грозит ей уголовным делом о клевете. Следственный комитет начал проверку по факту нападения главы Мещанского муниципального округа Москвы Александра Закускина на художницу Елену Батову. Об этом пострадавшая рассказала телеканалу "Дождь" . Она также опубликовала открытое письмо столичному мэру Сергею Собянину с просьбой публично осудить действия Закускина и потребовать эффективного расследования.Напомним, вечером 26 марта Батова вместе со своим преподавателем, художником Андреем Смирновым, шла в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Студия расположена в подвале дома, где живет Закускин. Депутат преградил им дорогу в подворотне, "очень агрессивно начал говорить, что это "его территория", и все занятия должны быть в рабочее время, а сейчас вечер".По словам Батовой, глава округа начал оскорблять художников и выталкивать из двора. При этом он схватил женщину за шарф и фактически стал душить. После инцидента художница обратилась в полицию и в больницу. Ей диагностировали травму шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.Закускин назвал все обвинения провокацией. В своем посте на странице Мещанского района в Facebook он заявил, что "так называемые художники" якобы незаконно снимают помещение в подвале его дома. Батова со Смирновым, по его словам, "подняли истерику после просьбы обьяснить кто они такие и на каком основание пытаются попасть в подвал дома в вечернее время" (орфография сохранена).Депутат также написал, что из-за "так называемых художников" в доме не раз отключалось отопление зимой, а сами они устраивают "ночные гулянья и пьянки до 6:00 утра". Закускин опубликовал запись с камеры наблюдения, якобы доказывающую "неадекватность" Смирнова и Батовой, однако на видео запечатлен только самый конец инцидента, когда Батова сфотографировала Закускина на свой телефон и начала звонить в полицию.За художницу вступился политик Дмитрий Гудков. В комментариях к его посту о произошедшем несколько человек, ходивших в Варсонофьевский переулок на тренировки по айкидо, рассказали , что тоже сталкивались с Закускиным: "Он приходил и орал, чтобы мы выметались оттуда, когда задерживались на пару минут, не представлялся, хамил. Орал по поводу ответственных за зал лиц, кто его открывает и т.п. Руки тоже пытался распускать"."За эту неделю мне написали несколько человек, также в последние годы ставших жертвами Закускина: и в аналогичных ситуациях, и в бизнес-конфликтах, где он, по их словам, пользовался своим положением", - пишет Батова в открытом письме мэру Москвы. Художница пожаловалась, что полиция бездействует и не дает хода ее заявлению, а Закускин грозит ей уголовным делом о клевете.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 марта 2018 г. Муниципальный депутат-единоросс напал на художницу возле мастерской на "его территории"

Депутат напал на художницу в присутствии преподавателя, потребовав покинуть мастерскую. Получив отказ, он схватил женщину за шарф и попытался задушить. А после заявления в полицию обвинил потерпевшую и преподавателя в клевете.

