Через Болотную площадь в центре Москвы, где проводила акции оппозиция, открыто движение машин Рубрики: Автотранспорт

АГН "Москва"/ Кардашов Антон



Для проезда с Болотной улицы по набережной Обводного канала на Большой Каменный мост на набережной организовано две полосы движения. При этом существующий поворот с Болотной площади на Большой Каменный мост закроют через некоторое время после адаптации водителей к новой схеме движения. Таким образом, после закрытия водители оттуда смогут попасть только на Софийскую набережную.



"Планируется, что благодаря данным мерам количество дорожно-транспортных происшествий на участке сократится до 80%, а общее время проезда Болотной площади составит около 15 минут в час пик для индивидуального транспорта", - отметили в пресс-службе.



Таким образом, теперь открыто автомобильное движение через Болотную площадь, которая ранее была пешеходной и предоставлялась, в частности, оппозиции для проведения массовых мероприятий. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы, автомобилисты теперь могут поворачивать с Болотной набережной со стороны Болотной площади на улицу Серафимовича на Большой Каменный мост в сторону Кремля.Для проезда с Болотной улицы по набережной Обводного канала на Большой Каменный мост на набережной организовано две полосы движения. При этом существующий поворот с Болотной площади на Большой Каменный мост закроют через некоторое время после адаптации водителей к новой схеме движения. Таким образом, после закрытия водители оттуда смогут попасть только на Софийскую набережную."Планируется, что благодаря данным мерам количество дорожно-транспортных происшествий на участке сократится до 80%, а общее время проезда Болотной площади составит около 15 минут в час пик для индивидуального транспорта", - отметили в пресс-службе.Таким образом, теперь открыто автомобильное движение через Болотную площадь, которая ранее была пешеходной и предоставлялась, в частности, оппозиции для проведения массовых мероприятий.



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