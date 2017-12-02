На подмосковных полицейских, грозившим торговцам поджогом их магазинов, завели уголовное дело Рубрики: Криминал

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По данным следствия в период с 24 ноября 2015 года по 21 ноября 2017 года, старший инспектор группы по исполнению административного законодательства и неустановленные сотрудники УМВД России по городскому округу Королев, требовали от продавцов материальные и иные ценности за непринятие мер по пресечению несанкционированной торговли, а в случае невыполнения их требований угрожали совершить поджог торговых точек.



"20 ноября 2017 года в районе железнодорожной станции "Подлипки-Дачные" один из сотрудников полиции облил неустановленным веществом автомобиль продавца с находящейся в нем продукцией. Затем, утром 21 ноября, потерпевший находился на ул. Грабина в Королеве, где встретился с неустановленным сотрудником полиции, который начал высказывать в адрес мужчины угрозы, а также обещал причинить ущерб его имуществу. В результате преступных действий сотрудников полиции мужчина совершил акт самосожжения и был госпитализирован", - сообщили



В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили



"Для установления обстоятельств произошедшего назначено проведение проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщили в пресс-службе. На полицейских из подмосковного Королева, терроризировавших местных торговцев и вымогавших у них деньги, следствие возбудило уголовное дело по факту превышения ими должностных полномочий.По данным следствия в период с 24 ноября 2015 года по 21 ноября 2017 года, старший инспектор группы по исполнению административного законодательства и неустановленные сотрудники УМВД России по городскому округу Королев, требовали от продавцов материальные и иные ценности за непринятие мер по пресечению несанкционированной торговли, а в случае невыполнения их требований угрожали совершить поджог торговых точек."20 ноября 2017 года в районе железнодорожной станции "Подлипки-Дачные" один из сотрудников полиции облил неустановленным веществом автомобиль продавца с находящейся в нем продукцией. Затем, утром 21 ноября, потерпевший находился на ул. Грабина в Королеве, где встретился с неустановленным сотрудником полиции, который начал высказывать в адрес мужчины угрозы, а также обещал причинить ущерб его имуществу. В результате преступных действий сотрудников полиции мужчина совершил акт самосожжения и был госпитализирован", - сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ.В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили "ТАСС" факт задержания старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства УМВД России по Королеву."Для установления обстоятельств произошедшего назначено проведение проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщили в пресс-службе.



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