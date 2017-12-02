В Подмосковье сгорел строящийся плавучий ресторан

Утром 2 декабря в Подмосковье загорелся строящийся плавучий ресторан, находящийся на Клязьминском водохранилище в Мытищинском районе Московской области.
Как сообщили "ТАСС"
в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, возгорание произошло на площади 800 кв. метров в строящемся плавучем ресторане по адресу: Адмиральская улица, 1.
По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит очаговое горение по всей площади дебаркадера. По данным МЧС, в 07:05 пожар был локализован, в 07:16 - потушен открытый огонь, а к 9 часам пожар был полностью ликвидирован.