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В Подмосковье сгорел строящийся плавучий ресторан
2 декабря 2017 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Происшествия  
 
МЧС России по Московской области
Утром 2 декабря в Подмосковье загорелся строящийся плавучий ресторан, находящийся на Клязьминском водохранилище в Мытищинском районе Московской области.

Как сообщили "ТАСС" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, возгорание произошло на площади 800 кв. метров в строящемся плавучем ресторане по адресу: Адмиральская улица, 1.

По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит очаговое горение по всей площади дебаркадера. По данным МЧС, в 07:05 пожар был локализован, в 07:16 - потушен открытый огонь, а к 9 часам пожар был полностью ликвидирован.
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Суббота, 2 декабря 2017 г. // Последняя новость 13:50
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