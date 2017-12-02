В Кузьминках при проведении капремонта мусоропровода в жилом доме повредили внутридомовый газопровод

Порядка 30 человек были эвакуированы из подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы, где утром 2 декабря произошло повреждение газовой трубы, возникшее при проведении капитального ремонта мусоропровода.
В жилом доме на Есенинском бульваре произошёл прорыв газа в подъезде между первым и вторым этажом. "Трещина трубы составила приблизительно 10 см", - заявил неназванный источник "Интерфакса"
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Как позже сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мосгаз", в 8:22 в центральное диспетчерское управления АО "Мосгаз" поступила заявка о запахе газа в подъезде жилого дома по адресу Есенинский бульвар, д.1/26, корпус 1.
Аварийно-восстановительная бригада предприятия прибыла на вызов в 8:46. Повреждение было оперативно ликвидировано специалистами "Мосгаза", газоснабжение жилого дома не прерывалось, уточнили в компании. В пресс-службе добавили, что специальной эвакуации людей из дома не проводилось.