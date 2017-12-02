Вопрос строительства центрального участка Калининско-Солнцевской линии отложен до 2020 года Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Мы этот проект пока отложили на более дальний период. Этот участок отложен до 2020 года. Мы его пока не строим, мы понимаем, что сейчас есть возможность пересадки на МЦК, через Третий пересадочный контур метро. После 2020 года посмотрим, в зависимости от пассажиропотоков", - цитирует заявление Хуснуллина



Он подчеркнул, что центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро с тремя станциями "Плющиха", "Дорогомиловская" и "Волхонка" является очень сложным с технологической точки зрения, продолжает



"Фактически глубина залегания тоннелей и будущих станций превышает 60 метров. Строить придется в условиях плотно застроенного города", - отметил он.



Ранее сообщалось, что центральный участок Калининско-Солнцевской линии будет образован в результате присоединения к существующей Калининской линии ("Третьяковская" - "Новокосино"), открытой в 1979 году, строящегося западного участка "Деловой центр" - "Раменки". Власти Москвы рассмотрят вопрос о необходимости строительства центрального участка Калининско-Солнцевской линии после 2020 года. Об этом 2 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Мы этот проект пока отложили на более дальний период. Этот участок отложен до 2020 года. Мы его пока не строим, мы понимаем, что сейчас есть возможность пересадки на МЦК, через Третий пересадочный контур метро. После 2020 года посмотрим, в зависимости от пассажиропотоков", - цитирует заявление Хуснуллина Агентство городских новостей "Москва" Он подчеркнул, что центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро с тремя станциями "Плющиха", "Дорогомиловская" и "Волхонка" является очень сложным с технологической точки зрения, продолжает "Интерфакс" "Фактически глубина залегания тоннелей и будущих станций превышает 60 метров. Строить придется в условиях плотно застроенного города", - отметил он.Ранее сообщалось, что центральный участок Калининско-Солнцевской линии будет образован в результате присоединения к существующей Калининской линии ("Третьяковская" - "Новокосино"), открытой в 1979 году, строящегося западного участка "Деловой центр" - "Раменки".



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