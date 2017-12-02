В массовом ДТП на МКАД пострадали 4 машины Происшествия Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Все автомобили двигались в сторону Дмитровского шоссе. Когда впереди едущие авто начали притормаживать, водитель "ГАЗели", ехавший за ними, не заметил этого и врезался в автомобиль Nissan X-Trail. Далее по цепной реакции были задеты ещё 2 автомобиля. Жертв в результате ДТП нет, машины получили различные механические повреждения, сообщает



А накануне, 1 декабря, в столице была озвучена карта самых опасных точек МКАД. Возглавила антирейтинг развязка на 33 километре кольцевой автотрассы с Варшавским шоссе. Именно там, по данным Центра организации дорожного движения, с начала года произошло больше всего ДТП, сообщают Днем 2 декабря на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. На 84 км внешней стороны МКАД столкнулись 4 автомобиля: "ГАЗель", Nissan X-Trail, Nissan Terrano и Hyundai Solaris.Все автомобили двигались в сторону Дмитровского шоссе. Когда впереди едущие авто начали притормаживать, водитель "ГАЗели", ехавший за ними, не заметил этого и врезался в автомобиль Nissan X-Trail. Далее по цепной реакции были задеты ещё 2 автомобиля. Жертв в результате ДТП нет, машины получили различные механические повреждения, сообщает "Мобильный репортер" А накануне, 1 декабря, в столице была озвучена карта самых опасных точек МКАД. Возглавила антирейтинг развязка на 33 километре кольцевой автотрассы с Варшавским шоссе. Именно там, по данным Центра организации дорожного движения, с начала года произошло больше всего ДТП, сообщают "Вести"



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