Высота первых сугробов в Москве достигла 8 см, в аэропортах задержано и отменено почти 100 рейсов

Из-за метели, обрушившейся на столицу 1 декабря, которая продолжалась почти всю ночь 2 декабря, высота снежного покрова в Москве за сутки составила 8 см.
"Сейчас высота снежного покрова на главной метеостанции столицы ВДНХ составляет 8 см. Это первые московские сугробы в этом холодном сезоне", - сообщили "ТАСС"
в Гидрометцентре РФ.
Первый серьезный снегопад и первые сугробы в Москве вызвал балканский циклон, который принес в столицу за сутки почти треть месячной нормы осадков. На станции ВДНХ выпало 16 мм осадков, или 28% декабрьской нормы (56 мм). В Подмосковье больше всего осадков выпало в Наро-Фоминске - 19 мм.
Из-за снегопада на утро 2 декабря в аэропортах Москвы задержано и отменено почти 90 рейсов. Во Внуково шесть рейсов задержано и два отменено, в Домодедово 23 рейса задержано и шесть отменено, в Шереметьево задержано 60 рейсов, сообщает Агентство городских новостей "Москва"
.
Только "Аэрофлот" отменил 20 рейсов, которые должны были прибыть и вылететь из аэропорта Шереметьево 2 декабря, продолжает "Москва-24"
. Также 58 рейсов было перенесено, сообщается на сайте авиакомпании. Отменены рейсы между Шереметьево и Красноярском, Минском, Ростовом-на-Дону, Дюссельдорфом, Краснодаром, Малагой, Миланом, Римом, Минеральными Водамии и Стамбулом.
Накануне снегопад спровоцировал длительные задержки 50 рейсов в "Шереметьево", а также по одному рейсу были задержаны на период свыше двух часов во "Внуково" и "Домодедово". На запасные аэродромы ушли шесть рейсов, уточняет "Интерфакс"
.
В "Шереметьево" по состоянию
на 16:30 были задержаны 22 рейса, в "Домодедово" - девять, во "Внуково" - четыре. Кроме того, во "Внуково" и "Домодедово" отменены два и один рейса соответственно.