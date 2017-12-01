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Высота первых сугробов в Москве достигла 8 см, в аэропортах задержано и отменено почти 100 рейсов
2 декабря 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 11:34
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Из-за метели, обрушившейся на столицу 1 декабря, которая продолжалась почти всю ночь 2 декабря, высота снежного покрова в Москве за сутки составила 8 см.

"Сейчас высота снежного покрова на главной метеостанции столицы ВДНХ составляет 8 см. Это первые московские сугробы в этом холодном сезоне", - сообщили "ТАСС" в Гидрометцентре РФ.

Первый серьезный снегопад и первые сугробы в Москве вызвал балканский циклон, который принес в столицу за сутки почти треть месячной нормы осадков. На станции ВДНХ выпало 16 мм осадков, или 28% декабрьской нормы (56 мм). В Подмосковье больше всего осадков выпало в Наро-Фоминске - 19 мм.

Из-за снегопада на утро 2 декабря в аэропортах Москвы задержано и отменено почти 90 рейсов. Во Внуково шесть рейсов задержано и два отменено, в Домодедово 23 рейса задержано и шесть отменено, в Шереметьево задержано 60 рейсов, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Только "Аэрофлот" отменил 20 рейсов, которые должны были прибыть и вылететь из аэропорта Шереметьево 2 декабря, продолжает "Москва-24". Также 58 рейсов было перенесено, сообщается на сайте авиакомпании. Отменены рейсы между Шереметьево и Красноярском, Минском, Ростовом-на-Дону, Дюссельдорфом, Краснодаром, Малагой, Миланом, Римом, Минеральными Водамии и Стамбулом.

Накануне снегопад спровоцировал длительные задержки 50 рейсов в "Шереметьево", а также по одному рейсу были задержаны на период свыше двух часов во "Внуково" и "Домодедово". На запасные аэродромы ушли шесть рейсов, уточняет "Интерфакс".

В "Шереметьево" по состоянию на 16:30 были задержаны 22 рейса, в "Домодедово" - девять, во "Внуково" - четыре. Кроме того, во "Внуково" и "Домодедово" отменены два и один рейса соответственно.
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