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В программу реновации жилья в Москве в ближайшее время войдут еще 26 площадок
2 декабря 2017 г. | Время публикации 17:15
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
В ближайшее время в программу реновации жилья в Москве будут включены еще 26 площадок с градостроительным потенциалом около 600 тыс. кв. метров жилья.

"К настоящему времени у нас утверждены стартовые площадки с потенциалом строительства около 3 млн квадратных метров жилья. Уже проработаны еще 26 площадок с потенциалом порядка 600 тыс. квадратных метров. Они будут утверждены в ближайшее время", - заявил 2 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Параллельно прорабатывается еще порядка 200 площадок с потенциалом от двух до трех миллионов квадратных метров нового жилья.

"Таким образом, в течение ближайших двух-трех месяцев мы будем иметь стартовые площадки с суммарным потенциалом строительства более пяти миллионов квадратных метров жилья. С учетом того, что всего в рамках программы реновации планируется снести около 15,6 млн квадратных метров ветхого жилья, это - хороший показатель", - цитирует "Интерфакс" главу столичного стройкомплекса.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа. Первоначально в нее вошли 5144 дома, но на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.

В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос.
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