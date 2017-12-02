В программу реновации жилья в Москве в ближайшее время войдут еще 26 площадок Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Moscow-Live.ru



"К настоящему времени у нас утверждены стартовые площадки с потенциалом строительства около 3 млн квадратных метров жилья. Уже проработаны еще 26 площадок с потенциалом порядка 600 тыс. квадратных метров. Они будут утверждены в ближайшее время", - заявил 2 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Параллельно прорабатывается еще порядка 200 площадок с потенциалом от двух до трех миллионов квадратных метров нового жилья.



"Таким образом, в течение ближайших двух-трех месяцев мы будем иметь стартовые площадки с суммарным потенциалом строительства более пяти миллионов квадратных метров жилья. С учетом того, что всего в рамках программы реновации планируется снести около 15,6 млн квадратных метров ветхого жилья, это - хороший показатель", - цитирует



Программа реновации жилья в Москве была принята



В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин В ближайшее время в программу реновации жилья в Москве будут включены еще 26 площадок с градостроительным потенциалом около 600 тыс. кв. метров жилья."К настоящему времени у нас утверждены стартовые площадки с потенциалом строительства около 3 млн квадратных метров жилья. Уже проработаны еще 26 площадок с потенциалом порядка 600 тыс. квадратных метров. Они будут утверждены в ближайшее время", - заявил 2 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Параллельно прорабатывается еще порядка 200 площадок с потенциалом от двух до трех миллионов квадратных метров нового жилья."Таким образом, в течение ближайших двух-трех месяцев мы будем иметь стартовые площадки с суммарным потенциалом строительства более пяти миллионов квадратных метров жилья. С учетом того, что всего в рамках программы реновации планируется снести около 15,6 млн квадратных метров ветхого жилья, это - хороший показатель", - цитирует "Интерфакс" главу столичного стройкомплекса.Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа . Первоначально в нее вошли 5144 дома, но на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов . Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин не исключил , что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос.



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