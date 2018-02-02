

Главу Хорошевского округа Москвы просят отправить в отставку по антикоррупционной статье Рубрики: Общество

Беляев Александр | Беляев Александр | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Отправить в отставку главу округа потребовали независимые депутаты Хорошевского района. По их словам, Савеловская межрайонная прокуратура подтвердила, что с 26 ноября 2015 года по 27 апреля 2017 года Беляев занимал должность президента фонда помощи семьям сотрудников органов безопасности: этот фонд является некоммерческой организацией, и управление им одновременно с занятием должности главы округа является нарушением антикоррупционного законодательства.



Кроме того, летом 2017 года Беляев изготовил агитационный материал, в котором было указано, что он также является членом правления Союза ветеранов Афганистана Северного административного округа. "Так как правление Союза является органом управления НКО, данная листовка подтверждает еще один факт нарушения антикоррупционного законодательства Александром Беляевым", - указали депутаты.



По поводу Беляева депутаты обратились в Савеловскую прокуратуру еще в октябре 2017 года: когда на это обращение не отреагировали, один из активистов обратился в Мосгордуму. В конце декабря Савеловская межрайонная прокуратура установила, что Беляев, являясь главой муниципального округа "Хорошевский", занимал одновременно должность президента некоммерческой организации.



22 декабря прокуроры потребовали от депутатов "безотлагательно рассмотреть" представление и "в месячный срок принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона и недопущения их впредь". Депутаты запустили инициативу по удалению главы округа и обратились к мэру, надеясь, что на следующем заседании их поддержат депутаты от партии "Единая Россия": для того, чтобы отправить главу округа в отставку, необходимо семь голосов, тогда как представителей оппозиционных партий всего шестеро. Заседание должно пройти не позднее 24 февраля. Независимые депутаты Хорошевского муниципального округа уведомили мэра Сергея Собянина о выдвижении инициативы по отставке главы муниципального округа, депутата от партии "Единая Россия" Александра Беляева. Как установила межрайонная Савеловская прокуратура, Беляев занимал пост главы округа и одновременно руководил некоммерческой организацией, нарушив антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает "Коммерсант" Отправить в отставку главу округа потребовали независимые депутаты Хорошевского района. По их словам, Савеловская межрайонная прокуратура подтвердила, что с 26 ноября 2015 года по 27 апреля 2017 года Беляев занимал должность президента фонда помощи семьям сотрудников органов безопасности: этот фонд является некоммерческой организацией, и управление им одновременно с занятием должности главы округа является нарушением антикоррупционного законодательства.Кроме того, летом 2017 года Беляев изготовил агитационный материал, в котором было указано, что он также является членом правления Союза ветеранов Афганистана Северного административного округа. "Так как правление Союза является органом управления НКО, данная листовка подтверждает еще один факт нарушения антикоррупционного законодательства Александром Беляевым", - указали депутаты.По поводу Беляева депутаты обратились в Савеловскую прокуратуру еще в октябре 2017 года: когда на это обращение не отреагировали, один из активистов обратился в Мосгордуму. В конце декабря Савеловская межрайонная прокуратура установила, что Беляев, являясь главой муниципального округа "Хорошевский", занимал одновременно должность президента некоммерческой организации.22 декабря прокуроры потребовали от депутатов "безотлагательно рассмотреть" представление и "в месячный срок принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона и недопущения их впредь". Депутаты запустили инициативу по удалению главы округа и обратились к мэру, надеясь, что на следующем заседании их поддержат депутаты от партии "Единая Россия": для того, чтобы отправить главу округа в отставку, необходимо семь голосов, тогда как представителей оппозиционных партий всего шестеро. Заседание должно пройти не позднее 24 февраля.



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