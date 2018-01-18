Столичную прокуратуру попросили пресечь "крайне сомнительные" школьные референдумы в день выборов

Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность школьных референдумов
, которые планируется провести в день выборов президента 18 марта. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook
, назвав референдумы "крайне сомнительными" и "не имеющими ничего общего с законом".
Как говорится в опубликованной копии обращения, порядок организации и проведения референдумов прописан в методических рекомендациях, разосланных по школам Москвы. По словам Митрохина, это нарушает законодательство об образовании, так как решать вопросы, связанные с организацией работы школы, уполномочен управляющий совет.
"Считаю, что проведение школьного референдума в обязательном порядке является избыточной формой выяснения мнения по вопросам организации работы школы и подменяющей иные органы управления", - пишет Митрохин в обращении. Политик также оспаривает пункт методички, в котором говорится, что в школьных референдумах могут принять участие все жители микрорайона, за которым закреплена школа, даже если их дети туда не ходят.
Митрохин обращает внимание прокуратуры на то, что для таких жителей и родителей подготовлены отдельные категории бюллетеней, хотя это не предусмотрено избирательным законодательством, а голоса в итоге все равно будут суммироваться.
"Кроме того, в методических рекомендациях прослеживается желание увеличить любыми методами явку на предстоящих выборах президента РФ", - отметил лидер московского "Яблока". Референдумы предлагается проводить в тех же школах, где будут расположены избирательные участки, а явка для признания референдума состоявшимся должна составлять не менее 51% от числа родителей школьников.
Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова на прошлой неделе выступила категорически против
проведения школьных референдумов на избирательных участках. "Ни на каких избирательных участках никаких дополнительных действий, так называемых опросов и референдумов быть не может в принципе", - заявила она. Памфилова отметила, что общественные инициативы "могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме".
Глава Мосгоризбиркома в ответ на это заявил, что референдумы будут проводиться "в совершенно других помещениях"
, и отметил, что "помещение участковой комиссии - это конкретные территории школы, а не вся школа". Мэр Москвы объяснил проведение школьных референдумов в день выборов тем, что в другие дни на них "никто никогда не ходит"
.
Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы Людмила Мясникова заявила в интервью "Российской газете"
, что проведение референдумов "никак не помешает" выборам президента, так как "голосование будет организовано хотя и в том же здании, но в разных помещениях". Между тем школьные референдумы не будут иметь юридической силы. Вопрос будет считаться лишь "рассмотренным", если наберет 51% голосов по обоим бюллетеням.