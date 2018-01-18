Столичную прокуратуру попросили пресечь "крайне сомнительные" школьные референдумы в день выборов

24 января 2018 г. Мосгоризбирком объяснился по поводу школьных референдумов, против которых выступила ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова выступила против проведения школьных референдумов на избирательных участках в день выборов президента. В Мосгоризбиркоме заявили, что участковые комиссии занимают не всю территорию школ, и референдумы будут проведены вне мест голосования за кандидатов в президенты.