Пьяный студент упал на рельсы на станции "Таганская", остановив движение поездов

1 февраля 2018 г. Поезд насмерть сбил женщину на станции метро "Пушкинская"

57-летняя пассажирка станции метро "Пушкинская" наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе поездом. На помощь был вызван наряд скорой помощи, однако женщина скончалась до приезда медиков.