Пьяный студент упал на рельсы на станции "Таганская", остановив движение поездов

На Кольцевой линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Так, один из составов простоял в перегоне от станции "Курская" до станции "Таганская" в течение 20 минут, передает корреспондент РБК
. Машинист поезда несколько раз обращался к пассажирам с объявлением о том, что отправление поезда задерживается по техническим причинам.
Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что причиной задержки стал инцидент с нетрезвым пассажиром, который упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии. По его словам, инцидент произошел около 7:00: 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь. сотрудники полиции оперативно извлекли его на платформу и доставили в комнату полиции.
Потерпевшим оказался студент одного из столичных средне-специальных учебных заведений. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде.