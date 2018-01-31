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Пьяный студент упал на рельсы на станции "Таганская", остановив движение поездов
2 февраля 2018 г. | Время публикации 09:14 | Последние изменения 11:00
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
На Кольцевой линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Так, один из составов простоял в перегоне от станции "Курская" до станции "Таганская" в течение 20 минут, передает корреспондент РБК. Машинист поезда несколько раз обращался к пассажирам с объявлением о том, что отправление поезда задерживается по техническим причинам.

Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что причиной задержки стал инцидент с нетрезвым пассажиром, который упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии. По его словам, инцидент произошел около 7:00: 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь. сотрудники полиции оперативно извлекли его на платформу и доставили в комнату полиции.

Потерпевшим оказался студент одного из столичных средне-специальных учебных заведений. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде.

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