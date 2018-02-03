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МЧС объявило экстренное предупреждение о снегопадах и метели в Москве 3 февраля
2 февраля 2018 г. | Время публикации 15:04 | Последние изменения 16:53
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Сильный снег и заносы ожидаются 3 февраля в Москве и области, спасатели призывают горожан быть внимательными в непогоду. Об этом сообщается на сайтестоличного ГУ МЧС.

В течение 3 февраля в столице и области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду. При непогоде возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Автомобиль рекомендуется парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами.
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