МЧС объявило экстренное предупреждение о снегопадах и метели в Москве 3 февраля Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В течение 3 февраля в столице и области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду. При непогоде возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.



Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Автомобиль рекомендуется парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами. Сильный снег и заносы ожидаются 3 февраля в Москве и области, спасатели призывают горожан быть внимательными в непогоду. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.В течение 3 февраля в столице и области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду. При непогоде возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Автомобиль рекомендуется парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами.



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